Fútbol
Rocha, Callejón, Zarfino y una fe que no se agota
El Extremadura depende de sí mismo en las últimas tres jornadas para salir campeón del grupo y ascender a Primera Federación
El fútbol va cosido con historias que permanecen en el tiempo por encima de goles y trofeos. El Francisco de la Hera reposa tras su carrusel de emociones que le dieron al Extremadura una de esas victorias de las que solo el equipo azulgrana es capaz de lograr tirando de épica. Un Francisco de la Hera que, en ocasiones, y como ya dijo Dieguito hace algunas semanas, parece más un mini Santiago Bernabéu que un simple campo de Segunda Federación.
Todo pasa por algo. Nada es por casualidad. Desveló David Rocha, entrenador del Extremadura, que el hijo de Juanmi Callejón le había llamado el día antes por la tarde para pedirle que pusiera a su padre. «Me tiene que dedicar el gol por el día de mi cumpleaños». Le comentó. Estas cosas, entre niños, pueden saber a guasa. Pueden no tenerse en cuenta.
David Rocha es un tipo que cree en las energías. Con el partido atado con cuerdas y un Extremadura sin soluciones, decidió jugársela en los últimos minutos. Sacrificó laterales, cerró con tres centrales, dio profundidad por dentro y puso el pie más atómico que tiene en la plantilla, aunque sea el más viejo de todos. El de Juanmi Callejón.
Los 12 minutos del granadino fueron, sencillamente, impresionantes. El cuarto de hora más influyente de toda la temporada. En el momento más decisivo del año, la experiencia y la calidad suelen rebosar el tarro de las esencias.
Rocha, posiblemente, se acordó de Callejón en el momento más crítico. Llevaba dos semanas sin ponerlo. Sin jugar un sólo minuto. Pero si hay un profesional como la copa de un pino en el vestuario azulgrana ese, sin duda, es Callejón. «Me encantaría que vierais cómo ha entrenado esta semana. Como un auténtico profesional. Me alegra que se lleve todos los focos porque lo de Juanmi es una barbaridad», dijo el míster azulgrana.
Lo de Callejón fue oro puro. En su segundo balón, puso un libre directo a la escuadra del Recreativo de Huelva que quitó las telarañas del fondo sur. En su cuarta pelota, puso un córner cerrado que Carlos Cordero no remató de milagro en boca de gol. Y en su sexto toque de balón, se inventó otro córner abierto que Zarfino encontró para el delirio del segundo tanto. Todo lo que tocó Juanmi Callejón fue oro líquido para un Extremadura que encontró a su 10 en el momento más delicado de la temporada.
Uruguayo
Y luego está el uruguayo. Posiblemente, el jugador más influyente de la historia del Extremadura en el siglo XXI. Su pasión y fe es el puro reflejo de la afición del Extremadura. Si él está en el campo, todo el mundo cree en lo inexplicable. Porque él es el primero que se encarga de que eso sea así.
Gio Zarfino volvió a liderar al Extremadura cuando faltaba el aire. No dejó de dar órdenes en el último cuarto de hora cuando se resbalaba el primer puesto. Y como ocurriera la pasada semana. Y hace dos. Y casi siempre, remató el último balón con el alma de todos los que le rodean. Zarfino es el alma. Callejón es el gran capitán. Y Rocha, el director de un barco con destino al infinito. n
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