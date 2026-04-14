Habrá desembarco azulgrana en el estadio de Chapín

El Extremadura ha puesto el modo ‘On Tour Jerez’ y quiere colorar de azulgrana el fondo norte del estadio de Chapín, donde el domingo a partir de las 18.00 horas juega un partido que se presenta como determinante ante el Xerez en su deseo de lograr el primer puesto de la tabla del grupo cuarto de Segunda Federación, un campeonato que tiene el premio del ascenso directo de categoría.

El club ha organizado viajes en autobús para todos los aficionados que quieran estar en Jerez. En el primer día de venta de entradas, el Extremadura ha superado las 250 entradas de seguidores azulgranas que ya han confirmado su presencia en tierras gaditanas. Además, ya hay un autobús completo y ha comenzado a llenarse el segundo autocar. La cercanía entre Almendralejo y Jerez de la Frontera hace que muchos opten también por vehículos particulares para el domingo.

Desde el club no quieren hacer cábalas, pero no sería de extrañar que hubiera más de 600 seguidores del Extremadura en las gradas de Chapín el domingo.

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El Extremadura depende de sí mismo para ser campeón, aunque a tres partidos del final no lo tiene sencillo. Ganando los tres sería campeón, pero este primero ante el Xerez es como una final, ya que los azulinos son cuartos a sólo dos puntos de los de David Rocha. Es decir, una derrota en Jerez puede dejar al Extremadura en quinta posición. Una locura.