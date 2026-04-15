Fútbol sala
Extremadura cae por la mínima ante Andalucía en el inicio del Campeonato de España de fútbol sala benjamín
La selección extremeña benjamín masculina de fútbol sala cayó ante Andalucía en un partido vibrante, a pesar de la gran actuación de Mario, autor de tres goles.
La selección extremeña benjamín masculina de fútbol sala arrancó este miércoles su participación en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA), que se disputa en Galicia, con una cruel derrota por la mínima ante Andalucía (6-5) en un partido vibrante y muy igualado.
El conjunto extremeño firmó una gran actuación en su estreno, pero se quedó sin premio en un encuentro lleno de alternativas y decidido en los últimos minutos. El choque inaugural de la fase de grupos masculina respondió a las expectativas y dejó un duelo frenético entre dos equipos que ofrecieron una notable imagen sobre la pista.
Andalucía golpeó primero con un tanto de Marcos, que sorprendió con un potente disparo exterior. Lejos de venirse abajo, Extremadura reaccionó con personalidad y encontró el empate antes del descanso gracias a Mario, gran protagonista del partido, tras una asistencia de Iván.
El segundo tiempo en tierras gallegas
En la segunda mitad el duelo entró en una fase de intercambio constante de golpes. Mario adelantó a Extremadura con el 1-2, pero de nuevo apareció Marcos para devolver la igualdad con un lanzamiento de falta y culminar después la remontada andaluza con el 3-2. El combinado extremeño volvió a responder por medio de Mario, que firmó su tercer tanto tras interceptar un pase rival y establecer el 3-3.
Andalucía logró abrir una pequeña brecha con dos goles consecutivos que colocaron el 5-3 y parecían encarrilar el encuentro. Sin embargo, Extremadura no bajó los brazos. Moad recortó distancias a pase de Mario y, poco después, el propio Mario volvió a ver portería para firmar el 5-5 y devolver la emoción al tramo final.
Cuando el empate parecía el desenlace más justo, el conjunto andaluz aprovechó una acción rápida para marcar el 6-5 definitivo, un duro castigo para una selección extremeña que compitió de tú a tú y mereció más.
Pese a la derrota, la imagen ofrecida por el equipo dirigido por Alfonso Rodríguez invita al optimismo de cara a la segunda jornada. Extremadura volverá a jugar este jueves ante Castilla-La Mancha a las 12.15 horas, en un encuentro clave para sus opciones de clasificación.
El femenino debuta este jueves
La selección extremeña benjamín femenina, por su parte, no compitió en la jornada inaugural y debutará este jueves a las 9.45 horas frente a Ceuta. Su segundo compromiso será el viernes ante la anfitriona, Galicia. Ambos partidos se disputarán en el Pabellón Municipal de Vilalonga.
- B de Burger se muda en Badajoz: la hamburguesería anuncia un local 'más grande, más espacioso y más brutal
- La 'autopista' que atraviesa Badajoz será asfaltada
- Un matrimonio, un 'mártir' y una embarazada entre los diez enterramientos descubiertos en la excavación arqueológica en la avenida de Huelva de Badajoz
- José Gómez 'Fefo de Badajoz', Miriam Cantero junto a La Kaíta, Jesús Ortega, Esther Merino y Miguel de Tena, en el nuevo ciclo de Flamenco en la plaza Alta
- Fallece Marisa Pajuelo, referente del folklore de Badajoz y Extremadura, a los 71 años
- Carmen Carapeto, pregonera de la Virgen de Bótoa 2026: una vida de devoción para anunciar la romería
- La Inmobiliaria Municipal de Badajoz comenzará a edificar este año tres nuevas promociones de viviendas
- Alburquerque necesita “padrinos” para salvar el tejado de su ermita