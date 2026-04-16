Almendralejo
Medio millar de soldados azulgranas acompañarán a la batalla de Chapín
El Extremadura estará arropado por sus aficionados en el vital partido ante el Xerez de este domingo
El Extremadura busca el domingo en Chapín ganar una de esas batallas que le puede allanar el camino a la gloria. A las 18.00 horas visita a un Xerez que es rival directo por el título liguero. A tres jornadas del final, un triunfo podría dejar al Extremadura camino libre para campeonar, pero los pasos dos y tres sólo serán posible si el primero sale bien.
Cerca de 500 seguidores del Extremadura han comprado ya la entrada para estar en Chapín. La respuesta de la afición azulgrana ante un partido grande no se ha hecho esperar y en apenas dos días se han llenado tres autocares repletos de aficionados. El hecho de ser un desplazamiento relativamente corto ha provocado que muchos hayan comprado simplemente la entrada al marchase en vehículos particulares.
En el Extremadura no quieren saber nada de cuentas futuras. “Todo pasa por Chapín” es la expresión más repetida del vestuario azulgrana. En el entorno del equipo saben que ganar en Jerez sería dar un paso de gigante por el título y poco se ha hablado ya de que el playoff está prácticamente atado.
El Xerez también está preparando el partido como una auténtica final y quiere crear un ambiente de caldera para el domingo. Se espera que haya más de diez mil espectadores en Chapín para este partidazo.
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