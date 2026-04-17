Más allá de Messi y el Cornellà: el mejor Barça de la historia es ahora dueño y gestor de equipos

De aquel FC Barcelona prodigioso al que dio forma Pep Guardiola, el mejor equipo de la historia de la entidad y uno de los más brillantes que ha visto el fútbol, se podía esperar que fuera un vergel de futuros entrenadores de éxito. Tiene el técnico de Santpedor una bien ganada fama de formador de técnicos y, en efecto, por sus manos pasaron hombres como Cesc Fàbregas (Como), Xavi Hernández (ex Barça), Javier Mascherano (ex Inter Miami), Gabriel Milito (Chivas)...

Lo que no era previsible en esos años gloriosos y añorados por el barcelonismo era que aquella generación de futbolistas se transformara en un club de propietarios y ejecutivos de equipos. Leo Messi, tras la compra del UE Cornellà de la Tercera catalana, es la última y más lujosa incorporación a una larga lista de exjugadores del Barça que se han convertido ahora en dueños de otras entidades.

El propio astro argentino ya había realizado dos incursiones previas en el mundo de la gestión deportivo. Junto a Luis Suárez, otro exazulgrana ilustre y actual compañero suyo en el Inter Miami, fundaron hace un año el Deportivo LSM, un equipo que compite en las divisiones inferiores de Uruguay y al que quieren posicionar el día de mañana como uno de los más importantes del país.

Hace bastante más tiempo, en 2015, Messi impulsó junto a su familia el Leones de Rosario FC. Un club en su ciudad natal que preside su hermano Matías y que en la actualidad compite en la cuarta categoría del fútbol argentino. El Cornellà se suma ahora a su cartera de clubs.

Leo Messi y Luis Suárez. / Carlos Ortega / EFE

El central fue el gran pionero en esta faceta. Y en tantas otras relacionadas con la iniciativa empresarial a través de su conglomerado de empresas bajo la marca Kosmos. El 'holding' de Gerard Piqué ha invertido en la Copa Davis de tenis y en las Kings League, además de llegar a acuerdos con la RFEF (por la Supercopa, un asunto aún judicializado), LaLiga y la UEFA.

Una de sus primeras inversiones, en diciembre de 2018, fue hacerse con la propiedad mayoritaria del Fútbol Club Andorra. Por aquel entonces, el equipo andorrano militaba en la Preferente catalana, aunque la temporada siguiente la arrancaría ya en Segunda B, tras comprar la plaza del Reus Esportiu. En la actualidad, el Andorra juega en Segunda por tercera vez en su historia.

Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra. / Fernando Galindo / EFE

El genio manchego, a diferencia de sus compañeros, ha puesto sus miradas en un deporte diferente al fútbol. Hace apenas unos meses se anunció que la sociedad NSN (Never Say Never) de la que es confundador adquirió la licencia del antiguo Israel-Premier Tech, el equipo ciclista que era propiedad del magnate israelí Sylvan Adams y cuya presencia en el pelotón se había convertido en insostenible.

Bajo bandera y licencia suiza, aunque con fuerte presencia lógistica en Catalunya, el NSN Cycling Team compite en el UCI World Tour, lo que le garantiza presencia en las principales carreras del calendario, entre ellas el Tour de Francia.

Iniesta con su equipo ciclista. / NSN / EFE

El abril de 2025, el Centre d'Esports L'Hospitalet, un histórico del fútbol catalán, abrió una nueva etapa bajo la presidencia de Antoni Garcia. En su equipo figuran los exfutbolistas Jordi Alba y Thiago Alcántara, si bien la propiedad del 'Hospi' es de sus socios, dado que jurídicamente es un club deportivo.

El proyecto, no obstante, pasa por transformarse en una SAD que le permita gozar del músculo económico necesario para alcanzar el fútbol profesional. Hasta ahora, el techo competitivo del Hospi son las tres temporadas que estuvo en Segunda entre 1963 y 1966.

Jordi Alba y Thiago, en una imagen de 2016. / Kai Försterling / EFE

Con menor implicación accionarial, otros futbolistas de aquel Barça están implicándose en el mundo de la gestión deportiva. Hace apenas unas semanas, el Atlético de Madrid anunció que David Villa se incorporaba al nuevo consejo de administración de la entidad tras la compra de la mayoría accionarial por parte del fondo Apollo.

Noticias relacionadas

Anteriormente, Villa se implicó en el Queensboro FC, un club neoyorquino cuyo proyecto era convertirse en una franquicia de la USL, una segunda división estadounidense. Sin embargo, el proyecto del que el asturiano era copropietario nunca llegó a prosperar, quedando abandonado en 2022.

David Villa, con el resto de miembros del nuevo consejo de administración del Atlético. / ATLÉTICO

Suscríbete para seguir leyendo