El dilema de Florentino: vender a Vinícius o a Bellingham

El pasado verano Florentino Pérez confiaba en afrontar una temporada tranquila tras firmar a Xabi Alonso por tres temporadas y gastar 180 millones de euros en los refuerzos de Tren Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Dean Huijsen y Franco Mastantuono. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Después de cerrar una temporada en blanco y la marcha de Carlo Ancelotti a la selección de Brasil, el presidente se ha topado con otro año decepcionante. Xabi Alonso, que llegó a apuntar “no sabía que había venido a entrenar a una guardería de niños”, perdió el pulso con el vestuario por la complicidad del presidente con los jugadores, y el 12 de enero fue despedido. Ahora cierra otra temporada sin títulos y con Álvaro Arbeloa amortizado.

Florentino se ve obligado a acometer una renovación estructural en una plantilla desequilibrada en la que la calidad media ha bajado mucho. Y para ello tendrá que poner en venta a alguna de sus estrellas para reforzar, entre otras cosas, un mediocampo donde se echa en falta a Toni Kroos, a Luka Modric y a Casemiro.

Vinícius se retira al banquillo mientras el Bernabéu le pita. / AFP7 vía Europa Press

Lista de ocho salidas

El presidente ha elaborado una lista de salidas en la que ha incluido a ocho nombres. El primero es un jugador que ya pidió salir el verano pasado: Eduardo Camavinga, por el que podría sacar una cantidad jugosa. Además del francés están Dani Ceballos, Fran García y Raúl Asencio, jugadores con contrato que no será fácil que acepten salir. A ellos se añaden David Alaba (22,5 millones brutos anuales) y Dani Carvajal, que acaban contrato y no han recibido oferta del club para renovarles. Y luego los están los casos de Franco Mastantuono, que saldrá cedido para que madure en otro equipo con minutos, y de Gonzalo García, que se irá cedido o con una venta con opción de recompra, como Nico Paz.

Sin embargo, estas salidas no ingresará grandes cantidades en las arcas blancas. Para tener músculo en el mercado el Real Madrid se verá obligado a poner en el escaparate a alguna de sus estrellas. Con Rodrygo Goes fuera de los terrenos para muchos meses y Kylián Mbappé convertido en el jugador franquicia, el dilema de Florentino es a quién vender, a Vinícius o a Jude Bellingham. El presidente está empeñado en renovar a Vinícius Júnior, pero las exigencias del brasileño son inadmisibles para Florentino y el jugador no piense aceptar ni un euro menos de lo pedido. Esto ja bloqueado las negociaciones por la negativa del Madrid de asumir lo que pide el jugador. Hace unos días Vinícius se refería a su futuro: “Ojalá pueda seguir aquí mucho tiempo. Aún me queda un año, pero estoy muy tranquilo. Tengo la confianza del presidente. En el momento correcto haré la renovación y seguiré aquí mucho tiempo, porque es el club de mis sueños”.

Vinícius ha hecho rebosar el vaso

Sin embargo, el brasileño exige ser el jugador que más cobra por encima de Mbappé, con el que mantiene un pulso por liderar al Madrid. El problema de Vinícius es que ha experimentado un llamativo bajón de rendimiento desde que perdió el Balón de oro a manos de Rodrigo Hernández. El futbolista completó una pésima temporada el año pasado y en este curso no ha llegado a ser decisivo con regularidad. Además, su desplante a Xabi Alonso al ser sustituido en el clásico de Liga en el Bernabéu provocó el desplome del equipo y abrió un incendio en el vestuario que acabó con el técnico despedido y el Madrid perdiendo todas las competiciones. De los 7 puntos de ventaja que tenía el Real Madrid sobre el Barça ese día ha pasado a descolgarse en Liga a 9 de los de Flick.

La afición se ha cansado de los desplantes del brasileño, de su egoísmo y sus piques con los compañeros, rivales y árbitros. En Múnich tuvo sus más y sus menos con Bellingham en una jugada en la que no pasó la pelota al inglés y terminó perdiendo el balón. Su partido en el Allianz fue discreto, como en el Bernabéu. Vinícius está muy lejos de ser desequilibrante y aún más de ser un líder. Vinícius acaba contrato en junio de 2027 y este verano el Madrid tendrá que renovarle o traspasarlo. El madridismo está cansado de él y exjugadores como Sanchís sostienen que “Vinícius es hoy un inconveniente para el Real Madrid”. Corriente de opinión compartida por un Bernabéu que ha pitado toda la temporada al brasileño.

Jude Bellingham celebra un gol ante el Mónaco haciendo como que bebe / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El otro jugador que está en el alambre es Jude Bellingham. El inglés ha sido otro de los enemigos de Xabi Alonso, como Valverde y Vinícius. Jude perdió jerarquía con la salida de Carlo Ancelotti, y a eso suma una operación de hombro, que pospuso y le ha acabado pasando factura. Las dos últimas temporadas del inglés no tienen que ver con la primera, además de ser acusado de llevar una vida poco ajustada a las necesidades de un deportista. Él llegó a bromear en la celebración de un gol haciendo como que bebía.

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Desde el club ha recibido más de una llamada de atención pidiendo que diera un paso adelante, cosa que no ha ocurrido. Sufrió otra lesión y se marchó a Inglaterra a tratarse, donde también está cuestionado por Thomas Tuchel, seleccionador inglés. Bellingham tiene contacto con el Real Madrid hasta junio de 2029 y es un futbolista bien considerado en el mercado, además de una estrella publicitaria de Adidas. Los grandes de la Premier (Arsenal, City, United o Chelsea) estarían interesados en pujar por él y su precio rondaría los 150 millones de euros. Y si atendemos a los salarios, Vinícius cobrará esta temporada 30 millones brutos, cerca de los 32 que cobra Mbappé. Mientras Bellingham se embolsa algo más de 20 ‘kilos’. Si Florentino quiere cambiar la cara al Real Madrid tendrá que cambiar cromos.

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