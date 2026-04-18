El juego áereo de España y el calor de Córdoba derriten a una débil Ucrania

España jugaba sin red ante Ucrania, una selección menor en el escalafón mundial. Pero un partido trampa tras la derrota ante Inglaterra en Wembley que obligaba a las de Sonia Bermúdez a ganar para seguir la estela de las inglesas en la clasificación para el Mundial 2027. El partido marcaba el ecuador del Grupo A3, liderado por Inglaterra con nueve puntos, tres más que las españolas. El cuarto partido de las de Sonia Bermúdez, que ganaron a Islandia (3-0) y Ucrania en la ciudad turca de Antalya (1-3), para luego perder ante Inglaterra en Wembley (1-0) con un gol de Lauren Hemp.

Juego aéreo

La selección llevó este partido trascendental a Córdoba, donde el calor apretó duro desde el inicio. Igual que España, que a los dos minutos de juego ya iba por delante en el marcador. Bermúdez adivinó el planteamiento de las ucranianas, que se pertrecharon atrás, y ante ese cerrojo apostó por alinear un once plagadas de meritorias con Edna Imade en punta, junto a Paralluelo y a Claudia Pina. La delantera del Bayern tardó poco en justificar su alineación porque en la primera jugada de peligro de España Lucía Corrales sacó un centro que Edna no desaprovechó para abrir el marcador. Un gol que desahogó a España en ataque. Las de Bermúdez rondaron el segundo en varias ocasiones, pero no terminaron de llegar.

España, liderada en el medio por la azulgrana Clara Serrajordi, que suplió a la lesionada Patri Guijarro, pisó área ucraniana con asiduidad. Sin embargo, no terminaron de concretar el dominio en ocasiones claras. El problema sigue siendo su fragilidad defensiva. Las ucranianas son un equipo que despliega el contragolpe con mucha determinación y al final de la primera parte Ovdychuk estampó en el palo un ataque, que a punto estuvo Nanclares de meterla en su propia portería. Terminaba la primera parte con sensaciones encontradas: España dominaba, pero no creaba peligro real.

El calor derrite a Ucrania

Pero la segunda parte comenzó replicando la primera. Otra cabalgada de Lucía Corrales que terminaba en un centro que Edna Imade remataba a gol. La delantera nacida en Marruecos y criada en Carmona, Sevilla, sacaba brillo al asedio español. Ucrania, que nunca ha jugado un Mundial ni unos Juegos Olímpicos, y que solo jugó la Eurocopa en 2009, trataba de aguantar en defensa y salir con algo de descaro en ataque fruto del legado del español Lluís Cortés como seleccionador ucraniano hasta 2024. El tercer gol español llegó en otro balón al área rematado de cabeza por María Méndez a la hora de partida. Las españolas explotaban el juego aéreo, una de las debilidades de las ucranianas, para encauzar una victoria necesaria en un partido más plomizo en el juego fluido durante la primera hora.

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El cuarto tanto llegó en un remate de Eva Navarro en el que la portera ucraniana, en un exceso de vista, El quinto lo puso Vicky López, recogiendo un balón suelto en el que mostró su desparpajo recortando en el área para batir a puerta vacía ante un rival derretido por el calor de Córdoba. Destacar el debut de Aiara, la jugadora de la Real Sociedad, que a sus 17 años se estrenaba con la selección. Las de Bermúdez cumplieron el trámite ante Ucrania y se jugarán el liderato del grupo en el estadio de Son Moix el próximo partido clasificatorio para el Mundial de Brasil el 5 de junio ante las vigentes campeonas de Europa. Después solo quedará otro compromiso en Islanda.

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