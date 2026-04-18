El Extremadura, a por otro trocito de sueño en Chapín

Hay sólo tres peldaños en la escalera del sueño del ascenso para el Extremadura. Pero no valen tropiezos ni resbalones porque por debajo hay un grupo de pirañas esperando cualquier despiste para tomar la delantera. Chapín también dicta sentencia. Aquí juega el Extremadura este domingo, a las 18.00 horas, ante un Xerez que va cuarto, sólo dos puntos por debajo de los azulgranas que, una semana más, defienden liderato.

«No hay más partidos por delante que este de Chapín». La frase de David Rocha lo dice todo. No hay cuentas que valgan en la calculadora del Extremadura que los tres puntos que tiene por delante. Saben perfectamente en el vestuario azulgrana que, cualquier tropiezo, les cuesta el liderato. Y no depender de sí mismos en las dos últimas semanas es no poder controlar los elementos de la liga. Así de claro. No hay margen de error.

Para esta gran final por adelantado el Extremadura tendrá disponible a todos sus futbolistas. «Bendito quebradero de cabeza» decía Rocha en la previa del partido, «ya que mis jugadores llegan todos bien, y además están jugando todos muy bien». Tendrá que decidir Rocha si vuelve Cano al eje de la defensa y si Rober Correa juega de lateral derecho o espera en el banquillo. El resto parece que repetirá lo de las últimas semanas que le está dando rendimiento.

Tampoco tiene bajas el Xerez, que meterá a más de doce mil personas en Chapín para poner una caldera tremenda. Diego Galiano, su entrenador, ha comentado que es un partido donde el empate ya no vale a nadie: «Creo que cuando tú sales a un campo a no perder sueles irte derrotado. No estamos como para especular con resultados, porque quedan tres finales. Aunque ellos son primeros, tienen al segundo a punto y nosotros estamos a dos. Ir a por un empate puedes perder el liderato. Creo que los dos equipos iremos a ganar».

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