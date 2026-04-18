Ultras italianos viajan a Sevilla para la final de la Copa del Rey: la Policía detecta radicales locales "infiltrados" con vascos y madrileños

La Policía Nacional ha identificado a cinco ultras italianos que viajaban hasta Sevilla junto a los radicales del Atlético de Madrid para vivir la final de la Copa del Rey. Los agentes interceptaron la pasada noche a 91 radicales en el entorno de La Carlota (Córdoba), entre los que estaban los tifosi, y les incautaron diverso material. No son los únicos. Esta mañana han sido intervenidos otros dos autobuses y en total acumulan 160 identificaciones. También hay miembros de grupos ultras locales entre los identificados por la Policía Nacional que acompañan a los radicales de Atleti y Real Sociedad.

Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla, ha ofrecido una rueda de prensa con motivo de la intervención policial realizada la pasada noche a los ultras de Real Sociedad y Atlético de Madrid. Acompañado de Francisco López Gordon, comisario general de Seguridad Ciudadana, quien coordina el grueso del dispositivo, la Jefa Superior de Andalucía Occidental, María Dolores, y el Comisario General de Seguridad Ciudadana, Nacho López Gancorria.

"Resaltar que ha sido una noche bastante complicada, una noche extensa, pero, afortunadamente y gracias al importante trabajo que ha realizado la Policía Nacional en lo que se refiere a la planificación, pero también a la ejecución de este dispositivo, hemos conseguido que no haya habido incidencias de gravedad durante la noche", señaló el subdelegado del Gobierno.

Toscano explicó que "en las primeras horas de la noche se detectaron dos autobuses de seguidores ultras del Atlético de Madrid que venían hacia la capital, se les interceptó, algo antes de llegar a Écija y se procedió a la identificación de 91 personas y a la incautación de diverso material prohibido". Entre lo incautado había "spray, gomas, etcétera, incluido un número importante de palos de madera".

"Posteriormente, aquí ya en la capital se procedió a la identificación de 60 ultras de la Real Sociedad, a los que también se intervenieron hasta 95 palos metálicos, así como diverso material en el que también se incluían protectores bucales, guantes, espalderas, etcétera", resaltó el subdelegado del Gobierno.

En concreto, resaltó la 'gorra ultra'. "En su interior llevan unos protectores que es la primera vez que han sido incautados a un grupo ultra aquí en nuestra ciudad y, si no me equivoco, en el conjunto del país. Es un nuevo material que se está utilizando. Entendemos que se utiliza como elemento protector ante posibles agresiones que se sufran en la cabeza. A partir de ahí, vamos a seguir indagando cuál es el uso que se hace y si de verdad se está empezando a generalizar en estos grupos ultra que buscan la confrontación y la pelea".

Sin ultras de otras zonas de Andalucía

Toscano resaltó que entre los grupos ultras foráneos había "infiltrados locales". "Se han identificado ultras propios de nuestra ciudad". Sobre cómo están organizados, Toscano refirió que "por afinidad ideológica. Iba a decir futbolística, pero aquí poco es fútbol".

Sobre si hay grupos ultras llegados de otros puntos de Andalucía, el subdelegado del gobierno refirió que no. "Les puedo también informar que sí se han detectado ultras de fuera de España, que venían con algunos de los grupos ultras. En concreto, cinco ultras de Italia que venían acompañando a uno de los grupos ultras".

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Por el momento no se han producido enfrentamientos y, por lo tanto, no hay detenidos. Las autoridades no controlan si estos grupos ultras vienen con entrada o no, pero monitorizan todo a través de drones y el helicóptero con una gran resolución.