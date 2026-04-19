El BCB se jugará el pase a la fase final ascenso a Segunda FEB ante el Algeciras

El Vítaly La Mar BCB afrontará la fase de ascenso a Segunda FEB después de firmar un temporadón en el grupo D-B. El conjunto pacense cerró la liga regular como campeón con un balance de 23 victorias y 3 derrotas, sólo cayó en las pistas de Bosco Mérida, Ática Sevilla CB Coria y Baublock Gymnástica, y además terminó invicto en casa, donde ganó sus 13 partidos. Ese recorrido le ha dado el premio mayor: jugará la eliminatoria entre campeones ante el Damex CB Algeciras, líder del D-A con un balance de 24-2, en un cruce a doble partido del que saldrá el campeón de la Conferencia D y un clasificado directo para la fase final.

Desde la óptica extremeña, el BCB es el equipo que mejor ha llegado a este desenlace. No sólo ha sido primero, sino que lo ha hecho con una regularidad tremenda durante todo el curso, muy fiable en casa y resistiendo en pistas complicadas y cerrando la fase regular con otra victoria contundente ante Peñarroya. Su única cuenta pendiente en el ‘playoff’ inmediato será medir fuerzas con un Algeciras casi tan sólido como él, ya que los andaluces únicamente cedieron este curso ante Jaén Paraíso Interior FS y Novaschool Rincón de la Victoria.

De no superar el pulso ante el Algeciras, habrá una segunda oportunidad, ya que el perdedor de la eliminatoria entre campeones se unirá a las que inician segundo, tercero y cuarto de cada uno de los subgrupos.

Mérida y Sagrado

Y es que los otros dos representantes extremeños intentarán entrar por la vía del partido único y con dos eliminatorias por delante. El Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad, que acabó tercero del D-B con un balance de 18-8, se cruzará con el Colegio El Pinar, tercer clasificado del D-A. El cuadro emeritense, debutante en la categoría, dejó una fase regular muy seria, con triunfos de mucho valor ante el propio BCB, Baublock Gymnástica y Sagrado, aunque se le escaparon varios partidos que le impidieron pelear por una plaza todavía más alta.

Por su parte, el Lithium Iberia Sagrado terminó con un balance de 17-9, aunque en cuarta posición del D-B, y su premio será un cruce más exigente sobre el papel ante el Jaén Paraíso Interior FS, segundo del D-A con un espectacular 24-2. El conjunto cacereño fue claramente de menos a más, sabiendo reaccionar a tiempo.

La temporada acabó el sábado para los otros tres equipos de la Tercera FEB: el San Antonio Cáceres (16-10) rozó estar en la fase de ascenso, pero concluyó quinto, cumpliendo con creces el objetivo de la permanencia, mientras que Hache Publicidad Moraleja (4-22) y CBA Spain (5-21) fueron los peores de la liga y firmaron plazas de descenso.