Rugby. Liga Regional
El CAR Cáceres le gana la final extremeña al CR Badajoz
16-17 fue el resultado final de un encuentro igualadísimo
El conjunto cacereño espera ahora rivales para la fase de ascenso a División de Honor
El CAR Cáceres se ha proclamado campeón de la Liga de Extremadura de rugby después de vencer este fin de semana al CR Badajoz por un ajustado 16-17 en la última jornada del campeonato, en un encuentro muy igualado que no se decidió hasta los últimos minutos.
El conjunto pacense llevó la iniciativa en el marcador durante prácticamente todo el partido, aunque sin lograr una renta suficiente que le permitiera afrontar con tranquilidad el tramo final. El choque estuvo marcado por la igualdad y la tensión competitiva entre dos equipos que pelearon hasta el último instante por la victoria.
Máxima emoción
Durante varias fases del encuentro, especialmente en la primera mitad, los tres cuartos del CR Badajoz lograron imponer su juego y mostraron un mayor dominio. Sin embargo, fue el trabajo de la delantera cacereña el que terminó marcando el ritmo del partido en la segunda parte y abrió el camino hacia la remontada del CAR Cáceres.
El momento decisivo llegó en los compases finales, con un ensayo de Borja que devolvió la esperanza al equipo cacereño y una posterior transformación de Arturo que acabó certificando el triunfo y, con él, el título liguero para el CAR.
Tras este éxito, el conjunto cacereño pone ya la vista en la fase de ascenso a División de Honor B. Ahora, el club deberá esperar para conocer qué equipos se presentan por Madrid, Andalucía y Canarias, y así preparar su primera eliminatoria en función de los emparejamientos que determine el sorteo.
La jornada fue además especialmente significativa para el CAR Cáceres, que celebró también el séptimo Torneo de Veteranos Memorial Fernando Sánchez Pascua. Se trata de una fecha muy señalada para la entidad, no solo por el homenaje a su primer presidente, sino también por convertirse en un punto de encuentro para las distintas generaciones del club, en especial para aquellos primeros jugadores que ayudaron a fundar el CAR Cáceres.
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