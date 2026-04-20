Moeve Fútbol Zone 1x22: entrevista a Sivera y análisis de LaLiga antes del Real Madrid-Alavés

La emisión arranca con la editorial de Christian Blasco, que introduce las claves de la actualidad futbolística antes de dar paso al repaso de la jornada a cargo de Xavi Espinosa, centrado en la Liga Hypermotion, con análisis de resultados, clasificación e imágenes destacadas del fin de semana.

Sivera, protagonista antes de visitar el Bernabéu

El bloque principal del programa comienza con la entrevista a Antonio Sivera, que repasa su trayectoria, el momento que vive el Deportivo Alavés y lo que espera del próximo partido frente al Real Madrid. A continuación, la tertulia con Alfredo Martínez y Raúl Fuentes analiza en profundidad la situación de los equipos de LaLiga EA Sports, en un momento en el que la clasificación empieza a definir objetivos.

Como es habitual, el programa incluye la sección “Unpopular Opinion”, donde los tertulianos comparten sus opiniones más controvertidas sobre la actualidad futbolística.

Moeve Fútbol Zone El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas

Liga Hypermotion y partidos clave

El programa también dedica espacio a la Liga Hypermotion, con Mario Jiménez, que repasa la jornada 36 y desgrana las claves de la categoría. Además, en el espacio de La Firma Prensa Ibérica, el periodista Ismael Mateu, de El Periódico Mediterráneo, analiza el duelo entre Castellón y Burgos, uno de los partidos más destacados de la jornada.

Mercado en Liga F

En clave femenina, el programa conecta con Maria Tikas, que repasa la actualidad de la Liga F Moeve desde la perspectiva del mercado de fichajes, analizando las jugadoras que podrían cambiar de equipo en los próximos meses.

LaLiga Genuine Moeve, protagonista

El espacio “Fútbol para todos” pone el foco en la próxima fase de la LaLiga Genuine Moeve, que se celebrará en Granada durante el fin de semana. Xavi Espinosa será el encargado de acercar todos los detalles de una competición que sigue creciendo dentro del calendario futbolístico.

El pulso de la jornada en redes

Antes del cierre, Joaco Soneira repasa la actualidad a pie de calle y selecciona las mejores imágenes que ha dejado la jornada en redes sociales. Un programa que combina análisis, entrevistas y actualidad en un momento clave de la temporada.