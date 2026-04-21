Badajoz acogerá el estreno de Primera División Nacional

Badajoz acogerá este sábado una de las grandes citas del calendario del atletismo nacional con la celebración de la primera jornada de la Primera División de la Liga de Atletismo. La pista de La Granadilla reunirá desde las 16.00 a algunos de los mejores clubes y especialistas del país, en una jornada que se prolongará hasta las 21.00 y que servirá como punto de partida de la competición liguera.

El programa incluirá un amplio abanico de pruebas que permitirán medir el nivel competitivo de los equipos participantes en este arranque de temporada, con disciplinas tanto de velocidad como de fondo, saltos y lanzamientos. La cita convertirá a la capital pacense en uno de los focos principales del atletismo español durante el fin de semana.

La presentación del evento ha tenido lugar este martes en el concesionario Mazda MZ Maven y en ella han estado presentes Juan Parejo, concejal de deportes del Ayuntamiento de Badajoz; y Luis Carretero, entrenador, director técnico y vicepresidente del Club Atletismo Badajoz

Desde el consistorio pacense se ha puesto en valor la relevancia de acoger un evento de estas características. Juan Parejo destacó que «para Badajoz, este evento representa una proyección nacional muy relevante» y subrayó que se trata del resultado del trabajo coordinado entre entidades deportivas e instituciones para atraer competiciones de primer nivel.

En la misma línea, Luis Carretero incidió en el crecimiento experimentado por el atletismo en la ciudad en los últimos años y en la importancia de este tipo de encuentros para consolidar esa evolución. El técnico señaló que «contamos con pruebas y atletas de un nivel altísimo» y apuntó que la jornada supone una oportunidad para seguir impulsando la práctica deportiva y reforzar el trabajo que se viene desarrollando.

También confirmó carretero las ausencias en la cita de David García Zurita y Jorge Hernández, dos de los baluartes del Club Atletismo Badajoz. Ambos corredores han sido convocados por la Selección Española de Atletismo para participar en los World Relays que se celebrarán en Gaborone, Botsuana, los días 2 y 3 de mayo.

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Más allá de la competición, la organización confía en que la jornada vuelva a evidenciar la capacidad de Badajoz para albergar eventos de envergadura. La celebración de esta primera jornada de la Primera División de la Liga de Atletismo sitúa nuevamente a la ciudad en el mapa del atletismo nacional, reforzando su papel como sede habitual de competiciones de alto nivel y como punto de encuentro para deportistas de distintas partes del país.