Julián López de Lerma y Alexis Ciria, campeones de la UEFA Youth League con el Madrid

El Real Madrid se ha proclamado campeón de Europa en categoría juvenil con una importante representación pacense en sus filas. El conjunto merengue venció en la tanda de penaltis al Brujas en la final del torneo con Alexis Ciria en sus filas y Julián López de Lerma presente en el Estadio de la Tuilière de la ciudad suiza de Lausana.

La escuadra madridista puso este lunes el broche de oro a una UEFA Youth League para el recuerdo. Tras imponerse a Marsella, Kairat-Almaty, Juventus, Liverpool y Olympiacos y caer únicamente ante el Manchester City en la fase de liguilla, los blancos se clasificaron para la fase del KO como el cuarto mejor equipo de la competición.

En las eliminatorias, superaron al Marsella en dieciseisavos, al Chelse en octavos, al Sporting de Portugal en cuartos y al PSG (previa tanda de penaltis) en la semifinal. El último escollo antes del título iba a ser el Brujas.

El duelo ante los belgas, en el que Alexis Ciria partió como titular desde la banda izquierda, se puso pronto del lado merengue. En el minuto 23, Jacobo ponía por delante al Madrid tras culminar con un soberbio taconazo una gran jugada colectiva trenzada desde el costado diestro.

Ya en la segunda parte, los belgas lograrían igualar la contienda por mediación del danés Lund-Jensen, que aparecía en el primer palo para embocar un pase de la muerte de Koren desde la izquierda.

El marcador no iba a moverse más y el ganador de la Youth League se decidiría desde el punto de penalti. Fue en la tanda donde emergió la figura de Javi Navarro. El portero madridista detuvo el segundo y el cuarto lanzamiento, permitiendo a Diego Aguado anotar la quinta pena máxima y confirmar la victoria del equipo juvenil del Real Madrid.

«Es un triunfo de cantera», expresó López de Lerma a los micrófonos de Real Madrid TV tras la conclusión del partido. El técnico pacense, que dejó su lugar a Álvaro López tras la llegada de Arbeloa al primer equipo y de su posterior promoción al Real Madrid Castilla, no quiso perderse el encuentro de sus antiguos futbolistas y estuvo presente en Lausana. «Es una victoria justa y merecida. Se nota el trabajo de todos los departamentos. Toca celebrar porque lo merecemos», concluyó.

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Alexis Ciria, por su parte, inicio de la partida y fue sustituido en el minuto 78 por Liberto. El extremo pacense tuvo una actuación algo más discreta de lo habitual, aunque dejó varias acciones en las que puso en valor su inmensa calidad.