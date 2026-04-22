El cielo y el infierno, en juego este fin de semana en Tercera

¿Habrá alirón este próximo domingo?¿Se certificará el descenso de alguno de los equipos de la parte baja de la clasificación? Esas son las dos principales preguntas que ya se hacen los aficionados de la Tercera Federación extremeña a apenas unas horas de que se dispute la trigésimo segunda jornada de liga. Y es que a falta de tres jornadas para el final, con nueve puntos en juego, equipos como el Don Benito o el Badajoz por arriba; y el Calamonte o Montehermoso por la parte baja, se juegan el todo por el todo en un momento clave de la temporada como es el tramo final del campeonato.

Lucha por el ascenso

En la parte alta la lucha por el ascenso tiene un nombre propio y ese es el del Don Benito. El conjunto calabazón, que aventaja en cinco puntos al Badajoz (más el golaverage particular), tiene ante sí la posibilidad de certificar matemáticamente su ascenso a Segunda Federación si se cumplen dos circunstancias. La primera es que ganen su partido de este domingo ante el Villafranca lejos del Vicente Sanz. Eso sí, delante tendrán a los de Javi Pérez, que ganaron en Santa Amalia el domingo pasado y de paso se meten en la pelea por jugar la fase de ascenso, zona de la que se encuentran ahora mismo a cuatro puntos.

La segunda circunstancia que debe cumplirse no depende tanto de los calabazones. Y es que para que el Don Benito ascienda tiene que darse un necesario tropiezo del Badajoz en casa ante el Puebla de la Calazada. Los pacenses, si no suman al menos los mismos puntos que el cuadro dombenitense, se quedarán sin opciones matemáticas de lograr el ascenso directo. Los de Miguel Ángel Ávila atraviesan un fenomenal momento de forma con ocho victorias consecutivas y no pierden desde hace dos meses. Su última derrota fue el 22 de febrero ante el Moralo.

La temporada de Don Benito y Badajoz, en cualquier caso, es digna de elogio. Los rojiblancos fueron de menos a más y desde que en diciembre se adueñaron de la primera posición no han dado casi su brazo a torcer. Pero especialmente meritoria es la escalada del Badajoz en la clasificación. Desde la última posición clasificatoria de las primeras jornadas a la segunda. Todo ello con una subida meteórica desde que Ávila se hizo cargo de las riendasd el banquillo.

Arde del ‘playoff’

La lucha por la quinta posición que da acceso a jugar la fase de ascenso en su fase regional también está que echa chispas. Los últimos tropiezos del Jaraíz mantienen con opciones al Cabeza del Buey, que está a un solo punto de los veratos. Sin embargo, el Villafranca, que está a cuatro puntos; y el Villanovense, que está a cinco, ven todavía opciones de llegar a la última jornada con posibilidades de que suene la campana, aunque son conscientes de que la empresa es altamente complicada.

Sin embargo, todavía deben darse una serie de encuentros que pueden hacer que la pelea se avive en las últimas jornadas. Y es que el Jaraíz todavía tiene que recibir en la penúltima jornada al Cabeza del Buey y en la última visitará al Villanovense, por lo que hay unas erie de enfrentamientos directos que pueden dar mucho juego en los últimos compases del curso liguero visto el panorama.

El descenso, medio hecho

Y en la parte baja la situación también es totalmente incierta. De las tres posiciones que hay de descenso, Calamonte y Montehermoso, colista y segundo por la cola, respectivamente, tienen harto complicado conseguir la salvación a no ser que logren un final de temporada de sobresaliente. El conjunto calamonteño está a seis puntos de la salvación que marca ahora el Diocesano. El Montehermoso está a cinco. Los colegiales, no obstante, visitan la próxima semana al líder Don Benito.

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El tercero en discordia en la pelea por la permanencia es el Pueblonuevo, que está a dos puntos de evitar el descenso. Precisamente, el choque de este fin de semana entre Pueblonuevo y Calamonte puede decidir el futuro de ambos equipos de cara a las dos últimas jornadas de liga. Los de Manuel Verdejo ‘Cubi’, si pierden, serán matemáticamente equipo de Primera Extremeña. Todo ello en unas tres últimas jornadas que prometen emociones fuertes tanto por la parte alta como por la baja de la clasificación liguera.