La VIII edición del programa 'Jóvenes de Extremadura en Organismos Multilaterales' avanza tras culminar las entrevistas de selección con diferentes Agencias de Naciones Unidas

La Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, con la financiación de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), ha culminado esta semana las entrevistas de selección correspondientes a la VIII edición del programa ‘Jóvenes de Extremadura en Organismos Multilaterales’, una iniciativa estratégica que continúa proyectando el talento joven extremeño en el ámbito internacional.

Tras la finalización de la fase formativa, las personas participantes han tenido la oportunidad de presentar sus perfiles ante distintos organismos internacionales, que han sido los encargados de seleccionar aquellos que más se ajustaban a las necesidades plasmadas en los Términos de Referencias previstos. Este proceso constituye una de las fases clave del programa, en la que se conecta de forma directa el talento de Extremadura con instituciones de referencia a nivel global.

En estas entrevistas, basadas en competencias, las personas entrevistadas han evidenciado el talento y experiencia con la que cuentan las personas jóvenes de nuestra Comunidad Autónoma, así como su forma de desenvolverse en estos espacios y en el uso de otros idiomas diferentes al castellano.

El programa 'Jóvenes de Extremadura en Organismos Multilaterales', tras siete ediciones completas, se encuentra ya consolidado como una de las iniciativas más destacadas de la cooperación extremeña, y ha mantenido nuevamente en esta octava edición su estructura cimentada en una formación especializada en cooperación internacional, seguida de prácticas profesionales no laborales de 12 meses de duración en diferentes organismos internacionales, especialmente del sistema de Naciones Unidas.

Desde su puesta en marcha, el programa ha ofrecido un total de 48 plazas, generando oportunidades internacionales para la juventud extremeña. A lo largo de estas ediciones, decenas de jóvenes han accedido a experiencias profesionales en el ámbito internacional, contribuyendo activamente a proyectos de alcance global y reforzando la presencia de Extremadura en espacios multilaterales.

En este contexto, la VIII edición avanza ahora hacia su fase final tras la realización de las entrevistas, que han servido para reflejar, ante los agentes implicados, el alto nivel de preparación, compromiso y proyección internacional de las personas participantes, poniendo en valor el potencial y la capacidad del talento joven de la región.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas, la UNESCO, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida, UNICEF, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo o el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo son los organismos con los que se colaborará en esta edición.

Paralelamente, la VII edición del programa encara su recta final tras un año de experiencia en organismos internacionales. Las personas beneficiarias se encuentran finalizando sus estancias, culminando así un proceso que les ha permitido adquirir competencias clave, generar redes profesionales y posicionarse en entornos internacionales, actuando como verdaderos embajadores de Extremadura.

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El programa ‘Jóvenes de Extremadura en Organismos Multilaterales’ continúa, por tanto, reforzando el compromiso de la Junta de Extremadura con la internacionalización del talento joven y la generación de oportunidades que sitúan a Extremadura como una región activa, comprometida y con capacidad de influencia en el ámbito global.