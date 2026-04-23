Almendralejo se cita de nuevo con la historia y el reto de la Superliga

El Voleibol Almendralejo vuelve a desafiar a los gigantes del voleibol nacional e inicia este viernes su andadura en la fase de ascenso a Superliga, la elite del voleibol español. Es su segunda fase de ascenso. Las Palmas de Gran Canaria acoge una fase de ascenso que se inició este jueves, pero que tiene el debut del Voleibol Almendralejo este viernes. Su primer partido será a las 12.00 horas ante el UBE L’Illa Grau, un equipo que está respaldado por el Villarreal. Y el segundo partido será ante el SUAC Canarias, anfitrión y gran favorito al ascenso. Este partido será a las 19.00 horas.

El Voleibol Almendralejo está encuadrado en el grupo A. Sólo los dos primeros pasan a semifinales. Y sólo el ganador de cada semifinal tiene el ascenso en el bolsillo. Es decir, seis equipos para dos ascensos. Reto mayúsculo. Ilusión intacta.

En la previa del debut, el presidente del Voleibol Almendralejo, Luis Miguel Díaz, se mostró optimista desde tierras canarias: “La verdad es que estamos bien, con muchas ganas de debutar. Estamos trabajando para que los chicos estén en las mejores condiciones y preparados para el reto”.

Luismi subraya la importancia del análisis previo en una fase donde cada detalle cuenta: “Este jueves también es un día importante. Aunque no juguemos en pista, el estar pendientes de los rivales es como jugar un partido. Hay que observar, analizar con el míster y trabajar para lo que viene”.

Un calendario exigente desde el inicio

El dirigente destacó la particularidad del calendario para el conjunto extremeño, que disputará sus dos encuentros de la fase de grupos el mismo día: “Somos el único equipo que juega los dos partidos mañana. Es una desventaja, pero también puede ser una oportunidad dependiendo de los resultados previos”.

El primer rival será el siempre competitivo UBE L’Illa Grau. “Es un equipo que siempre está entre los mejores de España, muy regular y que ha perdido muy pocos partidos. Va a ser un rival duro, como todos en esta fase”, apuntó.

Horas más tarde llegará el turno de medirse al anfitrión, SUAC Canarias, al que Luismi señala como uno de los grandes favoritos: “Es un equipo hecho para ascender, con una estructura muy profesional y un gran presupuesto. Además, llega en una dinámica muy positiva y jugar en casa con su afición lo hace aún más complicado”.

Sin presión, pero con ambición

Pese a no partir como favorito, el presidente del Voleibol Almendralejo dejó claro que el equipo no renuncia a nada: “Una vez que estás aquí, puede pasar de todo. Somos un equipo humilde, pero si hemos llegado es porque los jugadores lo merecen. Vamos a ver si damos la campanada”.

Más allá de los resultados, pone el foco en la identidad del equipo: “Para nosotros, un buen papel sería dar la cara, demostrar que somos un grupo unido, con buen juego. Queremos que la gente disfrute desde Extremadura y que se vea que hay un referente en nuestra tierra”.

Noticias relacionadas

La distancia con Canarias ha dificultado el desplazamiento masivo de aficionados, aunque el club no estará solo. “Algunos seguidores han podido venir, pero es complicado económicamente. Lo positivo es que los partidos se retransmiten en streaming".