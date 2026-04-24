Un empate que satisface al Villarreal y no tanto al Real Oviedo

Real Oviedo y Villarreal empataron este jueves 1-1 en el Carlos Tartiere en un partido marcado por una polémica repetición de un penalti que adelantó a los visitantes y que deja a los azules a seis puntos de la permanencia en LaLiga EA Sports.

El Real Oviedo salió sin novedades al césped del Tartiere, con Colombatto sustituyendo al sancionado Nico Fonseca, mientras que en el Villarreal el asturiano Marcelino García Toral mantuvo lo que mostró en el triunfo de la pasada jornada ante el Athletic, con las dos únicas novedades del portero Arnau Tenas y de Dani Parejo por el sancionado Comesaña.

No sabía pasado nada sobre el terreno de juego cuando Dani Calvo fue al suelo con Pepe y De Burgos Bengoetxea, que no había pitado nada, fue al monitor y pitó penalti; la sorpresa estuvo cuando Escandell se lo detuvo a Dani Parejo y el VAR ordenó al colegiado vasco repetir la pena máxima porque, en teoría, Ilyas Chaira o Sibo, no estaba claro, habían pisado la línea del área primero e ido al rechace después. El Villarreal cambió de lanzador y Pepe marcó el 0-1, adelantando al submarino amarillo al cuarto de hora de comenzar el partido y dejando congelado y cabreado a un Tartiere que todavía no entendía la decisión de los árbitros del partido.

Con el paso de los minutos, el Oviedo cada vez tenía más problemas para llevar la iniciativa y hacer daño a un Villarreal que esperaba en su campo, siendo un golpeo de Sibo desde la frontal y un mal remate de Fede Viñas a centro de Reina lo único peligroso de los de Almada durante el primer tiempo.

El segundo tiempo comenzó con el cambio Mikautadze por un Buchanan desaparecido y el Real Oviedo generó más en los primeros diez minutos tras la reanudación que en todo el primer tiempo, pero Vidal y Thiago no conectaron un buen disparo y Arnau Tenas firmó la parada de la noche ante Reina. Moleiro y Ayoze, los siguientes cambios del Villarreal ante un Oviedo que seguía siendo mejor que los amarillos, hasta que en el minuto 69 conectaron en derecha Reina e Ilyas Chaira, este se revolvió y su disparo dio en Parejo y despistó a Arnau Tenas, que no pudo evitar el 1-1.

20 minutos para el final y Guillermo Almada ponía toda la carne en el asador con la entrada de Cazorla, Ovie Ejaria y Hassan en detrimento de Reina, Sibo y Thiago Fernández; el Oviedo parecía estar mejor, pero el Villarreal salió una vez, Cardona la puso desde la izquierda y Ayoze cabeceó al larguero.

El Oviedo empujó y empujó, aunque la ocasión clara no llegó al Tartiere y el partido acabó con un empate insuficiente para los azules, que al menos siguen vivos en la lucha por la permanencia, y suficiente para un Villarreal que aumenta en cinco puntos su ventaja con el cuarto puesto del Atlético de Madrid.

Ficha técnica

1 - Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Bailly, Dani Calvo, Javi López (Rahim, m. 90); Sibo (Ovie Ejaria, m. 71), Colombatto; Ilyas Chaira (Agudín, m. 90), Reina (Cazorla, m. 71), Thiago Fernández (Hassan, m. 71); Fede Viñas.

1 - Villarreal: Arnau Tenas; Mouriño (Freeman, m. 78), Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Buchanan (Mikautadze, m. 46), Parejo, (Thomas Partey, m. 78) Pape Gueye, Alfon (Moleiro, m. 63); Pepe y Oluwaseyi (Ayoze, m. 63).

Goles: 0-1, M. 13: Pepe, de penalti. 1-1, M. 69: Ilyas Chaira.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (comité vizcaíno). Amonestó al local Escandell (m.37) y al visitante Moleiro (m.97).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports disputado en el Carlos Tartiere (Oviedo) ante 27.092 espectadores.