El Mideba se examina ante un grande a nivel nacional y europeo, el Ilunion

El Mideba Extremadura vive este sábado (18.00 horas) una de las salidas más exigentes de la temporada. El conjunto pacense visita al Club Deportivo Ilunion en el Pabellón Canal de Isabel II de Madrid, en la jornada 18 de la Superliga de baloncesto en silla de ruedas, con el reto de competir ante uno de los grandes referentes del campeonato y del continente.

La cita llega en la recta final del curso y obliga al equipo extremeño a ofrecer una versión de máxima concentración. El Ilunion, habitual aspirante al título, destaca por su solidez táctica, su profundidad de plantilla y una trayectoria que lo sitúa entre los clubes más laureados de la competición. Para el Mideba, el desafío será sostener el nivel durante todo el encuentro y tratar de minimizar los tramos de dominio de un rival acostumbrado a mandar.

Sin complejos

El conjunto pacense viaja a Madrid con la intención de seguir creciendo y de mantener la línea que ha ido construyendo. El equipo ha mostrado una evolución positiva, apoyado en un juego colectivo cada vez más reconocible, dinámico y solidario. En una pista como la del Ilunion, esa identidad será una de las claves para poder mantenerse dentro del partido.

Desde el cuerpo técnico se ha incidido durante la semana en dos aspectos fundamentales: reforzar la intensidad defensiva y mejorar la organización en ataque. El Mideba sabe que ante un adversario de este nivel cada pérdida, cada desajuste y cada rebote concedido pueden tener un coste alto. Por eso, la disciplina táctica y la capacidad para seleccionar bien los ataques serán determinantes.

Alex Carrillo, entrenador del conjunto extremeño, ha subrayado la entidad del rival y ha situado al Ilunion, junto a Albacete, entre los mejores equipos no solo de España, sino también de Europa. Esa dimensión convierte el partido en una prueba de máxima dificultad, pero también en una oportunidad para medir el crecimiento del grupo frente a una referencia absoluta.

El Mideba, no obstante, afronta el encuentro con confianza en su trabajo y con la voluntad de competir desde el esfuerzo y la constancia. Más allá de la dificultad del escenario, el equipo pacense quiere reafirmar su compromiso competitivo en una de las canchas más exigentes de la temporada.