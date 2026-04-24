Rober Correa: "Sólo nos debemos centrar en nuestro partido, que es el único que podemos controlar"

El Extremadura afronta uno de esos fines de semana de transitores. O de teléfonos móvil ya adaptados a los nuevos tiempos. Quedan dos jornadas, pero de lo que ocurra en esta penúltima del grupo 4 de Segunda Federación puede quedar casi todo sentenciado. El Extremadura todavía tiene que asegurar la fase de ascenso. Ganando a La Unión este domingo a las 12.00 horas lo tiene matemático. Pero es que el título está tan a tiro que uno no puede dejar de pensar en ello. Y, para eso, debe ganar a La Unión y esperar a que el Águilas pinche en Estepona. Empate o derrota.

En la previa del encuentro, el defensa azulgrana Rober Correa dejó claro el enfoque del vestuario: máxima concentración en lo que depende del propio equipo. “Hay que centrarse en lo que podemos controlar: salir a tope, ganar, dejar la portería a cero y sumar los tres puntos. Luego ya veremos qué pasa en la última jornada”, afirmó. El lateral no dudó en calificar el choque como determinante: “Para nosotros es una final porque necesitamos ganar. Depender de ti mismo, hacerlo en casa y con tu gente, creo que es un partido maravilloso”.

El escenario invita al optimismo. El Francisco de la Hera presentará una de las mejores entradas de la temporada, con más de 8.000 entradas vendidas, un factor que puede resultar clave en un duelo de máxima exigencia. Correa lanzó un mensaje directo a la afición: “Necesitamos que la grada nos eche una mano. Que cada córner parezca un gol, que cada saque de banda se celebre. Esa es la clave”.

Aislarse del ruido

En jornadas unificadas, los resultados de otros campos suelen influir en el ambiente. Sin embargo, el jugador extremeño apuesta por convertir ese contexto en un estímulo: “Se escuchan los murmullos, pero es algo bonito. Si la gente celebra algo en la grada, te da un plus para apretar más”. Pese a la situación clasificatoria, Correa no se fía de La Unión: “Es un muy buen equipo, con grandes jugadores. Han tenido una dinámica más negativa en la segunda vuelta, pero eso no significa nada. Va a ser un partido muy complicado”.

El defensa también anticipa un encuentro exigente en lo físico y mental: “Habrá momentos en los que tengamos que defender y remar, y ahí es cuando más necesitamos a la afición. Esto lo estamos sacando entre todos”.

Un momento especial

A nivel personal, el futbolista vive con intensidad este tramo final de temporada: “He tenido la suerte de jugar playoff importantes, pero vivir esto en casa es algo muy bonito. Tener a tu familia y amigos te da un plus”.

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Tras regresar a la titularidad, Correa se muestra preparado para aportar: “Estoy aquí para ayudar, para hacer porterías a cero y para intentar ganar los partidos que quedan. Ojalá podamos hacer algo grande”.