Sinner reacciona a tiempo en su regreso a Madrid y se mete en tercera ronda

El tenista italiano Jannik Sinner se metió este viernes en la tercera ronda del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1000 de la temporada, después de remontar un disputado partido al francés Benjamin Bonzi (6-7, 6-1, 6-4), en un duelo en el que el número uno del mundo tuvo que mostrar un nivel alto para superar a un inspirado rival.

Jannik Sinner regresó dos años después a la tierra batida de Madrid, y lo hizo con una trabajada victoria ante Bonzi. En un partido que apuntaba a ser un trámite para el de San Cándido, que ya acumula 18 victorias consecutivas, tendría que fajarse, y de qué manera, para darle la vuelta a un primer set casi perfecto de su rival (7-6). Pero en esa situación complicada afloraría el mejor Sinner, llevándose de manera solvente los dos siguientes parciales (6-1, 6-3).

Rival combativo

No sería sencillo el arranque del torneo para Jannik Sinner. El italiano, pese a tener tres bolas de rotura en el segundo turno de saque de Bonzi, no conseguía hacer daño al francés. Otra cosa era cuando le tocaba servir. Ahí, utilizando el golpe de dejada más de lo habitual, dominaba placer. Así, parecía cuestión de tiempo que Bonzi bajara su fiabilidad con su primer saque y que la rotura llegara.

Sin embargo, cada juego que pasaba le daba más confianza en su juego a un Bonzi muy ordenado y combativo. Esto le permitió, a pesar de no contar con opciones al resto, mandar el set al 'tie break'. Ahí, el francés tomaría la ventaja desde el arranque gracias a un 'mini break' en el tercer punto, aunque la cedería para con 5-6 tener que hacer frente a un 'set point' favorable a Sinner. La resistencia del francés daría sus frutos, y, con tres puntos consecutivos, arrebataría la primera manga al número uno del mundo.

Problemas en el hombro

El nivel de Bonzi parecía imposible de mantener en el segundo parcial, y así sería. Con un Sinner mucho más sólido y eficaz en sus opciones de rotura (2/5), el partido tornaría en favor del italiano. De hecho, apenas habría disputa más allá del primer turno de saque del galo, y con cinco juegos consecutivos -dos al rest--, Sinner igualaría el partido a una manga con un contundente 6-1.

Todo parecía mucho más coherente en una pista Manolo Santana que, por primera vez en el torneo, lucía llena. Y a la superioridad tenística de Sinner en el segundo set se sumaban los problemas físicos de Bonzi en su hombro izquierdo, del que tuvo que ser atendido.

Noticias relacionadas

Aun así, vendería cara su derrota y no sería hasta su tercer turno de servicio cuando Sinner conseguiría un 'break' (3-2) que, sumado a su notable nivel con su saque, le daría un partido que acabaría cerrando (6-4) tras más de dos horas de juego. Su rival en tercera ronda será el danés Elmer Moller.