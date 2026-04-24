CASTIGO
La UEFA sanciona con seis partidos a Prestianni por insultos "homófobos", pero no racistas, a Vinícius
No ha encontrado la UEFA pruebas sólidas de que Gianluca Prestianni profiriera insultos racistas a Vinícius. Pero sí de comportamientos "homófobos". Entre otras cosas, porque el propio atacante del Benfica reconoció haberle llamado "maricón", relativizando que ese apelativo entraba dentro de una presunta normalidad en Argentina. Suficiente para que el organismo europeo haya resuelto el caso imponiéndole una sanción de seis partidos.
Los hechos se remontan al Benfica-Real Madrid del 'playoff' de la Champions. Durante ese partido, y tras un gol de los blancos, Prestianni se aproximó a Vinícius y le dijo algo mientras se tapaba la boca con la camiseta. De inmediato, el brasileño se dirigió al árbitro del partido a denunciar que había sido víctima de insultos racistas. Posteriormente, varios compañeros como Mbappé le ratificaron: "Le ha llamado mono cinco veces".
De manera preventiva, la UEFA decidió suspenderle para el partido de vuelta en el Bernabéu. Ahora, más de dos meses después, el organismo europeo le aplica una sanción definitiva y le pide a la FIFA que la haga suya. En otras palabras, que la aplique en el Mundial si finalmente Lionel Scaloni le convoca, como viene sucediendo en los últimos partidos.
Recalca la UEFA que la sanción es por conducta "homófoba" y la divide en dos tramos. Los tres primeros partidos son fijos, incluyendo ahí el del Bernabéu que se perdió de manera preventiva, mientras que los otros tres quedan a expensas de que no reincida en conductas discriminatorias durante un periodo de dos años.
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