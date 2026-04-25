El Extremadura ante uno de sus grandes partidos

Soñar es gratis. Y en el Extremadura eso se hace de manera permanente. Dicen que cuando lo crees con más fuerza, las cosas llegan. Y en el Extremadura está plenamente entregados a esa filosofía. Ganar y creer. Casi a la par. Los azulgranas reciben a las 12.00 horas en el Francisco de la Hera a La Unión Atlético en uno de esos partidos que se ven trascencentales para todo. No sólo para una temporada, sino para un proyecto que nunca ha dejado de subir como la espuma desde que arrancara en 2022. Ganar a La Unión significaría, en caso de que el Águilas no lograra ganar en el difícil feudo del Estepona, depender de sí mismos por el título y el ascenso directo a Primera Federación la próxima semana en Linares. Pero para eso quedan siete días y cosas que el propio Extremadura no puede controlar. Y eso también lo sabe.

Así que, ante La Unión, la consigna es clara: ganar y ganar.

En una jornada en la que habrá múltiples partidos con implicaciones directas en la clasificación, el técnico David Rocha insiste en mantener la concentración: «Es normal que se hable de lo que pasa en otros campos, pero cuando el balón echa a rodar, el jugador está focalizado solo en nuestro partido. De hecho, todo depende de lo que nosotros sepamos capaz de hacer. Y luego ya veremos».

Uno de los aspectos que más preocupa al técnico es la gestión emocional del partido: «No queremos un equipo temeroso. Queremos un equipo atrevido, con personalidad, que tenga el balón y busque hacer daño al rival».

Sobre el rival, el entrenador extremeño advirtió del peligro que entraña: «La Unión viene jugándose mucho, como es la permanencia, y eso lo hace muy competitivo. Va a ser un partido complicado».

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En lo deportivo, el Extremadura tiene todos sus jugadores disponibles para este partido, al igual que el cuadro murciano. Se prevé un ambiente de gala con más de 8.000 personas en el estadio.