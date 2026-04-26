El Don Benito da vida a la liga

La jornada en Tercera Federación aprieta inesperadamente la pelea por el título tras la derrota del Don Benito en Villafranca. Los calabazones mantienen el liderato, pero ven reducida su ventaja a solo dos puntos sobre un Badajoz lanzado que goleó con autoridad al Puebla de la Calzada y mete presión a falta de dos jornadas para el final. Por detrás, el Azuaga conserva la tercera plaza y el Moralo sigue perdiendo fuelle en la lucha por las posiciones más altas. Por abajo, se confirmó el descenso del Calamonte a Primera Extremeña después de perder el duelo directo por la salvación ante el Atlético Pueblonuevo. El Montehermoso, que también perdió, se queda a seis de la salvación a falta de solo dos jornadas de liga.

Villafranca 1-Don Benito 0

El Don Benito sufrió un tropiezo inesperado en su visita al Villafranca y ve cómo se aprieta la pelea por el campeonato. Un gol de Mamadou en el minuto 44, justo antes del descanso, fue suficiente para decantar el encuentro en favor de los locales. Los calabazones no lograron reaccionar en la segunda mitad y se quedan con 67 puntos, aunque mantienen el liderato. En este caso, los de José Carlos Prieto ‘Canica’ tenían ante sí la oportunidad de poder dejar visto para sentencia el campeonato si ganaban en Villafranca, pero los rojiblancos cuajaron un mal encuentro y acabaron derrotados por los de Javi Pérez, que suman ya 51 puntos y sigue firmando una notable recta final de temporada con opciones de poder entrar en ‘playoff’ en estas últimas jornadas del campeonato liguero en Tercera. El Don Benito, por su parte, deberá ganar en casa al Diocesano la próxima semana si no quieren hacer peligrar el liderato ante un Badajoz que sigue imparable.

Badajoz 5-Puebla 0

El Badajoz aprovechó el pinchazo del líder para meter máxima presión con una goleada incontestable ante el Puebla. Dani Fernández, en propia puerta, abrió el marcador en el primer minuto y Borja Domingo, con un doblete antes del descanso, dejó el choque prácticamente sentenciado. En la segunda mitad, el propio Borja completó su triplete y Alves cerró la manita. Un triunfo que sitúa al Badajoz con 65 puntos, a solo dos del liderato, mientras que el Puebla se queda con 35 en la zona media de la tabla clasificatoria. .

Moralo 1-Azuaga 1

Reparto de puntos entre Moralo y Azuaga en un duelo directo de la zona alta. Robinho adelantó a los locales en el minuto 44, pero Luis Prieto rescató un punto para los visitantes en el tramo final. El Azuaga suma 59 puntos y se mantiene tercero, mientras que el Moralo, con 58, continúa perdiendo terreno respecto a las primeras posiciones.

Cabeza del Buey 2-Monteh. 1

El Cabeza del Buey remontó para imponerse al Montehermoso en un encuentro trabajado. Ange sorprendió a los locales en el minuto 8, pero Johan igualó en la primera mitad y Sako culminó la remontada en la segunda a falta de quince minutos para el final. Tres puntos que permiten a los caputbovenses alcanzar los 54 y seguir en la pelea por la zona alta. El Montehermoso continúa en descenso con 23.

Villanovense 2-Jerez 0

El Villanovense sumó una victoria solvente en casa ante el Jerez gracias al doblete de Jaime Almagro, autor de un tanto en cada mitad. Los serones alcanzan los 50 puntos y se consolidan en la zona media-alta, mientras que el Jerez permanece con 38.

Montijo 0-Gévora 1

El Gévora logró una importante victoria a domicilio gracias a un gol de Dani Díaz en el minuto 75. Tres puntos de enorme valor para los visitantes, que alcanzan los 32 y toman aire respecto a la zona baja. El Montijo, con 43, se mantiene en la zona media de la clasificación a falta de dos jornadas.

Llerenense 1-Jaraíz 1

Empate agónico entre Llerenense y Jaraíz en un partido que tuvo emoción hasta el final. Rubén adelantó al Jaraíz en el minuto 89 cuando parecía que los visitantes se llevaban el triunfo, pero Peguero igualó en el 90 para rescatar un punto para los locales. El Jaraíz suma 53 y sigue perdiendo opciones de acercarse a la zona alta, mientras que el Llerenense alcanza los 38 puntos en mitad de tabla.

Pueblonuevo 2-Calamonte 0

El Pueblonuevo logró una victoria clave por la permanencia al imponerse con claridad al Calamonte. Leandro abrió el marcador y Bodión sentenció al inicio de la segunda mitad. Con este triunfo, los locales alcanzan los 29 puntos y mantienen sus opciones, mientras que el Calamonte certifica matemáticamente su descenso a Primera Extremeña.

Diocesano 0-Santa Amalia 0

Reparto de puntos sin goles en un duelo directo por la permanencia que deja sensaciones encontradas para ambos equipos. El empate permite al Diocesano sumar 29 puntos y al Santa Amalia alcanzar los 34, aunque ninguno logra dar un paso definitivo hacia la tranquilidad.

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Así pues, la penúltima jornada de liga llega con el campeonato liguero todavía en liza, la quinta posición que da a acceso a jugar la fase de ascenso y también con la pelea por la permanencia en juego con varios equipos todavía implicados en un final de temporada que se presenta apasionanate.