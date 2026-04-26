Jesús Tortosa: “Nuestro objetivo es que Alcobendas siga siendo una ciudad donde el deporte se vive y se proyecta al mundo”

Alcobendas ha sido una de las sedes elegidas para acoger este año la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026, una prueba de la Copa del Mundo de Escalada que vuelve a situar a la ciudad en el foco del deporte internacional. Jesús Tortosa, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcobendas reflexiona acerca del impacto que dejó la competición el pasado año y analiza el presente y el futuro de esta nueva edición.

Alcobendas fue una de las sedes elegidas para celebrar una de las competiciones de la Copa del Mundo de Escalada, ¿qué balance hacéis desde el Ayuntamiento de Alcobendas sobre este evento a nivel deportivo, pero también social y económico?

El balance obtenido con la celebración de la IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid 2025 ha sido extraordinariamente positivo. Desde el punto de vista deportivo, Alcobendas ha demostrado estar plenamente capacitada para albergar competiciones del máximo nivel internacional, consolidando su posición como una ciudad preparada para organizar grandes eventos.

Este acontecimiento se enmarca dentro de una estrategia deportiva más amplia. A nivel internacional, Alcobendas es ya referente en la organización de competiciones de disciplinas como el atletismo, los deportes de combate y diferentes juegos internacionales de carácter multideporte. A nivel nacional, contamos con un posicionamiento muy sólido en deportes como rugby, baloncesto, balonmano, patinaje, hockey sobre patines, voleibol, tenis de mesa, esgrima, fútbol y otras modalidades que forman parte esencial de nuestro tejido deportivo.

En el plano social, la respuesta de los vecinos ha sido excepcional, creando un ambiente de participación, cercanía y orgullo colectivo. Y desde el punto de vista económico, el impacto ha sido sobresaliente, con una elevada ocupación hotelera y una clara dinamización del comercio y la hostelería local, lo que ha supuesto un retorno muy importante para la ciudad.

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¿Qué ha supuesto para la imagen de Alcobendas albergar una competición internacional de este nivel?

Ha supuesto un salto cualitativo en nuestra proyección exterior y ha sido una experiencia tremendamente ilusionante para la ciudad y un escaparate inmejorable para mostrar al mundo lo que es Alcobendas. Acoger una competición internacional de este nivel nos ha permitido proyectar nuestra identidad como una ciudad viva, apasionada por el deporte y capaz de soñar en grande.

Más allá del propio evento, ha reforzado el sentimiento de orgullo de nuestros vecinos y ha situado a Alcobendas en el mapa como un lugar donde el deporte se vive con intensidad. Además, este tipo de citas transmiten valores, generan emoción y nos ayudan a construir una imagen de ciudad moderna, activa y comprometida, en la que el deporte es una auténtica seña de identidad.

¿Cuenta Alcobendas con instalaciones suficientes y adaptadas o está prevista una ampliación de las inversiones?

Para el Ayuntamiento, la escalada es un deporte importante, no solo por su crecimiento, sino también por los valores que transmite. Encaja perfectamente en nuestro modelo de ciudad deportiva diversa, donde conviven con naturalidad los deportes tradicionales con nuevas disciplinas en pleno desarrollo.

Somos conscientes de que la demanda sigue creciendo y queremos adelantarnos a esa realidad. Actualmente contamos con una base sólida de instalaciones deportivas, pero nuestro objetivo es seguir mejorando y ampliando la oferta-

Dentro del próximo plan de inversiones está prevista la construcción de una instalación municipal específica para la práctica de escalada, que permitirá ampliar el acceso a este deporte y reforzar aún más su implantación en la ciudad.

Alcobendas ha recibido el reconocimiento de Ciudad Europea del Deporte 2025 y recientemente también el de Mejor Ciudad Europea del Deporte y Ciudad Europea del Deporte Más Ecológica 2025 ¿Qué ha supuesto todo esto para el municipio?

Fue un orgullo enorme y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. Este reconocimiento avala el trabajo realizado durante años y el modelo deportivo que hemos construido en Alcobendas.

También refuerza nuestra ambición de seguir creciendo, tanto en aquellas disciplinas en las que ya somos referentes, como el atletismo, como en la incorporación y consolidación de nuevos deportes y grandes eventos internacionales.

Desde el Ayuntamiento, ¿cómo se equilibra el apoyo a grandes eventos con el impulso al deporte base?

Trabajamos en ambos niveles. Aportamos por competiciones internacionales que sitúan Alcobendas en el mapa, y al mismo tiempo, invertimos de forma constante en escuelas deportivas, en nuestros clubs, en nuestros deportistas de alto nivel, y en instalaciones municipales y programas que facilitan que cualquier vecino pueda practicar deporte con regularidad.

De cara a este nuevo año, ¿cuáles son los principales proyectos deportivos para Alcobendas?

Nos espera un año muy ambicioso. Seguiremos consolidando eventos internacionales, especialmente con el World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026, que contará con las pruebas de velocidad y boulder.

Además, continuaremos reforzando nuestro papel como sede de competiciones nacionales e internacionales en múltiples disciplinas, desde deportes de contacto hasta atletismo, baloncesto, balonmano, rugby, voleibol o esgrima. A esto se suma el impulso a nuevas infraestructuras, y una programación deportiva cada vez más amplia, inclusiva y orientada a todas las edades. Nuestro objetivo es claro: que Alcobendas siga siendo una ciudad donde el deporte no solo se practica, sino que se vive y se proyecta al mundo.