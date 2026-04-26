Márquez: "Entiendo, sí, el optimismo de la gente, pero aún no piloto como quiero"

Otro domingo sin podio y van cuatro, los cuatro que se han vivido en este arranque de Mundial de MotoGP: Tailandia (donde se fue al suelo), Brasil (4º), EEUU (5º) y, hoy, en Jerez (segunda caída). Quinta plaza en el Mundial de pilotos, a 44 puntos del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que, tras ganar en Buriram, Goiania y Austin, ha terminado, hoy, segundo tras Àlex Márquez (Ducati).

Cuestionado por Izaskun Ruiz, de DAZN, nada más concluir la carrera, ‘Il Cannibale’ reconoció que las carreras son así. “A veces tienes suerte, a veces ganas, a veces pierdes, a veces salvas la caída, a veces te caes y, hoy, nos ha tocado caernos. Lo importante es que he disfrutado mucho del fin de semana de Jerez, me lo he pasado bien pilotando la moto, pero ha sido una lástima que hoy solo hemos durado un par de vueltas, poquitas, pero, mañana es lunes, y sigue la vida”.

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En efecto, mañana, Marc Márquez volverá a salir a la pista, junto al resto de compañeros de parrilla, para seguir probando sus motos, intentar mejorarlas y desarrollarlas de cara a los próximos grandes premios. Ya lo dijo Gigi Dall’Igna, jefazo y gurú de Ducati: “De Jerez, lo que más me interesa es el test de Jerez”.

Cuando le preguntas si Marco Bezzecchi tenía razón cuando ha comentado, en el prepodio, junto a el ‘Pistolas’ y Fabio Di Giannantonio, que en la curva 11, donde se ha caído, “hacía mucho viento”, Marc ha vuelto a demostrar su sinceridad en las respuestas: “Puede que hubiese viento, sí, pero el viento es para todos. Es verdad que se me ha cerrado de delante y, la verdad, ni siquiera he intentado salvar la caída porque sé que, en esa curva tan rápida, la moto puede entrar muy, muy, deprisa en la grava y corres peligro, así que me he posicionado para salvarme de lesiones y, por suerte, así ha sido”.

“No estamos pilotando de la mejor manera y, sobre todo, no he conseguido aún mi velocidad, no hablo de la moto, hablo de mi velocidad y, por tanto, si no piloto como quiero es imposible seguir a los más rápidos". Marc Márquez — Piloto del Ducati Lenovo y nueve veces camppeón del mundo

Marc ha insistido en que en ningún momento ha pensado en la victoria. “Con el ritmo que tenía Àlex, era imposible hacerse ilusiones”. El piloto de Cervera (Lleida) estaba, eso sí, convencido de que podía subir al último escalón del podio o cuarto. “Era nuestra posición del viernes, en seco, y era la que trataba de conseguir”.

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Y, en efecto, Marc Márquez reconoció que sin subirse al podio los domingos es imposible recortar la distancia con respecto a ‘Bezz’ y a los otros líderes en este arranque de Mundial. “Intento comprender a todo el mundo y, la verdad, ya lo sabéis, soy el primero que intenta ver las cosas con optimismo, pero hay que ser realista. De momento, no tenemos ritmo ni velocidad para pelear y/o acercarnos a los primeros”.

Y, por supuesto, Marc se extendió en su explicación. “No estamos pilotando de la mejor manera y, sobre todo, no he conseguido aún mi velocidad, no hablo de la moto, hablo de mi velocidad y, por tanto, si no piloto como quiero, si no alcanzo mi mejor nivel, es imposible seguir a los más rápidos”.

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Eso sí, el nueve veces campeón del mundo seguirá intentándolo a su manera. “Ya este mismo lunes, intentaremos mejorar poco a poco y recuperando las mejores sensaciones sobre la moto”.

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