Senna Agius se impone en Jerez, pero Manuel González refuerza su liderato en Moto2

El australiano Senna Agius (Liqui Moly) se impuso en el Gran Premio de España de Moto2, sumando dos triunfos seguidos tras ganar en los Estados Unidos, por delante de su compañero de equipo, el español Manuel González, que continúa al frente del Mundial.

La tercera plaza fue para el neerlandés Colin Veijer (Red Bull KTM) que partía desde la pole, la primera lograda en su carrera deportiva el sábado en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera (Cádiz)

Manu González, Veijer, Alonso López (Italjet Gresini), Agius, Dani Holgado (Aspar Team), Alex Escrig (Foward) -segundo en los entrenamientos oficiales- Barry Baltus (Fantic), y los españoles Daniel Muñoz (Italtrans) y Arón Canet (VDS Racin) comandaron la prueba en sus inicios.

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Veijer pronto estiraba el grupo tras rebasar a González y ponía en fila en sus rivales, con Agius ya segundo tras pasar a "Manugas". Los tres se iban de Baltus, cuarto, López, Escrig, Alonso y Muñoz.

En la quinta vuelta, el australiano apretaba fuerte al neerlandés. Ambos se pasaban y repasaban con el español tercero y, posteriormente, segundo tras Veijer, poco antes de que Canet se cayera en la curva 8 y el belga Baltus siguiera sus pasos cuando estaba en el segundo grupo.

Asimismo, Alonso López, que se las había tenido tiesas con Escrig, no tardó en salirse. En su caso, en la 11 cuando había sucedido a Baltus en la cuarta posición. Escrig heredaba ese puesto.

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Veijer, González, Agius, Escrig, el italiano Vietti (Speeders), Izan Guevara (Pramac Yamaha) y Holgado comandaban la prueba en su ecuador, pero con casi cinco segundos de diferencia entre el tercero y el cuarto.

Tuvo que ceder "Manugás" ante el oceánico, pero nunca perdió el español la estela de Veijer y Agius cuando el Gran Premio de Moto2 se encaminaba a su final.

A siete giros para terminar, los dos pilotos de Liqui Moly dieron cuenta del neerlandés que venía de caerse en el anterior gran premio, en los Estados Unidos. Primero, Agius, y luego González.

El hispano colombiano David Alonso (Aspar Team) venía desde atrás, pasaba a Escrig y trataba de acercarse a Vietti en la pelea por la cuarta plaza, en la que se situó en la decimoséptima vuelta con Guevara, sexto; Muñoz, séptimo; Escrig, octavo; y Holgado, noveno.

En cabeza, todo seguía igual, con Agius, primero, González y Veijer, a tres décimas, liderando por este orden.

El australiano ya había avisado el viernes batiendo el récord absoluto de Moto2 en esta pista de que en la carrera sería muy complicado ganarle. Así fue. En los últimos kilómetros, Agius pegó un tirón definitivo que hizo vanos los esfuerzos del español por alcanzarle y arrebatarle la victoria.

Alonso se quedó a nueve décimas del podio, por delante de Vietti, Muñoz, Guevara, el italiano Toni Arbolino, Escrig y Ortolá.

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González suma 59.5 puntos por 50 de Agius; 45, de Guevara, que pierde a manos del australiano la segunda plaza del campeonato; 43, de Vietti; y 38, de Holgado, quinto. Alonso es sexto con 37, un punto por delante de Muñoz.