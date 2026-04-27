Estar en Linarejos, el deseo de todo aficionado del Extremadura

Todo el mundo quiere estar en Linarejos el domingo 3 de mayo, a las 12.00 horas. Allí se juega un Linares-Extremadura que, para los locales, resulta intrascendente, pero para los de Almendralejo es una final soñada con un billete de ascenso directo a Primera Federación. Algo casi impensable hace dos meses. Y casi imposible hace dos años. Pero una realidad palpable y firme para el domingo.

Y la pregunta es:¿quién podrá estar en Linarejos el domingo? Tener una entrada para ese partido se ha convertido ahora en el deseo más anhelado para cualquier aficionado del Extremadura. El destino ha querido que los azulgranas se jueguen el ascenso en un campo que está en obras por una remodelación que empezó a inicios de temporada. En condiciones normales, Linarejos podría albergar a más de ocho mil personas. Ahora, el aforo está reducido a unas 2.600 localidades, de las que algo más de 2.000 son para socios.

Linares y Extremadura están negociando la posibilidad de que el club jiennense pueda ceder las máximas entradas posibles. El Linares no se juega nada y, además, puede hacer la caja del año para este partido. El problema es que es casi imposible poder dar más de 500 entradas para la afición del Extremadura. Y la demanda es por seis. Casi 3.000 aficionados quieren entradas. Y eso no va a poder ser. Conseguir una será una cuestión de guerra civil. Una pena para una afición que siempre quiere estar fuera de casa con su equipo.

A lo largo de este martes, Linares y Extremadura tienen previsto anunciar las localidades disponibles para los aficionados azulgranas.

El caso ya está en redes sociales, donde incluso abonados del Linares han contactado con aficionados del Extremadura para cederles sus asientos para el partido. Hay aficionados azulinos descontentos con su equipo esta temporada y que, incluso, no ven con malos ojos ceder sus asientos para que otros los disfruten. Puro fútbol.

El viaje organizado en bus está aparcado por parte del Extremadura hasta conocer la venta de entradas y el proceso. Había casi 15 autocares en reserva.

Calculadora

Las cuentas para el Extremadura para ser campeón son muy sencillas. Ganar, ganar y ganar, como diría Luis Aragonés. Así sería matemáticamente equipo de Primera Federación. En caso de empate, el Extremadura tendría que esperar un tropiezo de la Deportivo Minera que recibe en casa al Lorca, justo el otro equipo del grupo junto al Linares que tampoco se juega absolutamente nada.

En el vestuario todavía están las pulsaciones a mil por hora tras la remontada vivida en el Francisco de la Hera que permite al equipo soñar con un ascenso directo que no entraba en los planes iniciales de temporada. «En el Francisco de la Hera no sólo juegan los jugadores, sino que juega toda una afición. Y os dije que si esto era así siempre, en casa no se nos escaparía ningún punto. Y así ha sido», dijo David Rocha tras acabar el partido.

El técnico cacereño ha ganado todos los partidos que ha disputado como entrenador en el Francisco de la Hera esta temporada. El Extremadura acumula la mejor racha de un equipo de Segunda Federación sin conocer la derrota con 14 partidos seguidos. El triunfo del otro día le aseguró matemáticamente el playoff y, además, también jugar la Copa del Rey la próxima temporada.

Noticias relacionadas

Pero el Extremadura quiere más. Sabe que en Linares pasa uno de esos trenes que no puedes dejar escapar. Jaén trae siempre buenos recuerdos. Allí logó un playoff histórico el CF Extremadura. Un ascenso a Segunda B el ‘UD’ en Mancha Real. Y ahora, toca Linares.