David Rocha: “Que crean en nosotros hasta el final”

El Extremadura está conectado al sueño de subir este fin de semana a Primera Federación en Linares. Nadie puede sujetar el aguacero de ilusión que está cayendo por todos los rincones de Almendralejo. Eso se está transmitiendo a un vestuario que está deseando que llegue el partido de Linarejos para jugárselo todo a tres puntos. Tres puntos para ser campeón.

“Sabemos que la gente se ha volcado. Han hecho colas, viajes, esfuerzos, madrugadas. El que tiene una entrada par Linarejos tiene un tesoro. Que no nos dejen de alentar, estén donde estén, porque esa unión entre equipo y afición es lo que nos ha estado dando alas estas semanas. Que crean en nosotros hasta el final”. Así finalizaba la rueda de prensa de David Rocha, entrenador del Extremadura, previa al partido de Linares. Ojalá, pensaría en su mente, fuera la última de la temporada.

El mensaje directo al corazón de la afición es una declaración de intenciones de un Extremadura que quiere agarrar con fuerza este ascenso. El técnico ha reconocido que se trata de “una semana especial”, pero ha insistido en que el grupo ha trabajado con la misma rutina que en jornadas anteriores. “Hemos intentado darle toda la normalidad posible, sabiendo que hay mucho movimiento con entradas y ambiente, pero centrando todo en lo deportivo desde el principio de la semana”, ha explicado.

Rocha ha sido contundente al hablar del planteamiento del partido: el Extremadura no especulará. “Nosotros siempre salimos a ganar, independientemente del rival o del contexto. Es nuestra identidad y así lo vamos a hacer en Linares”. Reconoce que el rival no tendrá la misma presión clasificatoria, pero advierte de su nivel competitivo. “Nos vamos a encontrar al mejor Linares, un equipo muy sólido, especialmente en su campo, y que es de los que menos ha perdido en toda la liga. No nos van a regalar nada”, ha señalado. Aun así, el entrenador confía plenamente en el rendimiento de los suyos: “Lo que más tranquilo me deja es el nivel que estamos mostrando. La semana de entrenamientos ha sido muy buena, con ritmo, intensidad y mucha competencia interna”.

Una de las mejores noticias para el cuerpo técnico es que toda la plantilla está disponible, lo que aumenta las opciones a la hora de confeccionar el once. “Es una bendición tener a todos los jugadores en buen estado. El que entra rinde, como vimos en los últimos partidos, y eso me da mucha tranquilidad”, ha destacado.

También ha querido poner en perspectiva lo conseguido hasta ahora. El Extremadura, recién ascendido, ha asegurado el playoff de ascenso, un logro que considera “de muchísimo mérito” teniendo en cuenta el nivel del grupo. “Es una categoría muy exigente, con equipos muy preparados. Muchos de nuestros jugadores venían de Tercera Federación y estar donde estamos tiene un valor enorme”, ha subrayado. Sin embargo, reconoce que el vestuario está centrado en el objetivo mayor. “Estamos tan enfocados en el premio gordo que quizás no le estamos dando la importancia suficiente a lo que ya hemos conseguido. Pero ahora tenemos algo muy bonito delante y queremos aprovecharlo”.

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El Extremadura entrenará este sábado por última vez en la ciudad deportiva de Almendralejo antes de partir rumbo a Linares, a las 12.00 horas. Se espera que peñistas y aficionados le hagan una despedida multitudinaria a esa hora en la ciudad deportiva. La locura azulgrana ha comenzado.