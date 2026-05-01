Leclerc y Ferrari 'vuelan' en Miami; Sainz mejora y Alonso, a sufrir

Después de una larga pausa de cinco semanas, el Mundial de Fórmula 1 ha vuelto a la acción este viernes en el circuito Hard Rock de Miami. Ferrari han reaparecido en escena con un arsenal de mejoras en su SF-26 y Charles Leclerc ha liderado la sesión con un tiempo de 1.29.310, a casi tres décimas de Máx Verstappen (Red Bull) y a cuatro de Oscar Piastri (McLaren).

Lewis Hamilton también ha ratificado las buenas sensaciones de los de Maranello y se ha situado cuarto, por delante de los dos hombres de Mercedes, Kimi Antonelli y George Russell. Es solo un ensayo y habrá que esperar a la hora de la verdad en clasificación, pero a juzgar por el resultado este FP1, quizá las flechas plateadas han perdido fuelle ante las ambiciosas actualizaciones que incorporan sus rivales.

Más tiempo

La F1, la FIA y los equipos aprovecharon el parón para introducir ajustes en el polémico nuevo reglamento de 2026 y de ahí que la primera y única sesión de entrenamientos libres se haya extendido de 60 a 90 minutos para dar más tiempo a los equipos en la puesta a punto de sus monoplazas, teniendo en cuenta que vuelve el formato sprint este fin de semana y esta noche (22.30 h) los pilotos tendrán que afrontar ya directamente la clasificación para la carrera corta del sábado.

En una soleada jornada, el más rápido para empezar ha sido Charles Leclerc. Ferrari busca recortar diferencias con Mercedes, que lidera el Mundial de constructores y pilotos con Kimi Antonelli, ganador de los dos últimos grandes premios en China y Japón, seguido de su compañero George Russell, vencedor en Australia.

La Scudería es el equipo que introduce más actualizaciones (11) en este circuito, aunque también McLaren y Red Bull se han esmerado con novedades que pueden igualar las cosas en cabeza a partir de esta cuarta cita del calendario. De momento, tres coches diferentes en el top tres son un buen augurio.

Alonso, sin prestaciones

Todos anuncian evoluciones aerodinámicas en Miami salvo Aston Martin. Los de Silverstone se han centrado en intentar solucionar las vibraciones extremas del motor Honda y la fiabilidad, por lo que no hay cambios en las prestaciones. Para eso habrá que esperar a la primera fase del ADUO con el que la FIA busca el equilibrio en parrilla y dar oportunidades a los equipos en dificultades.

De momento, sin prestaciones, a Alonso le tocará sufrir. Ha completado 28 vueltas y ha terminado 19º. "¿Qué tal las vibraciones?", le han preguntado por radio y Fernando les ha echado un jarro de agua fría: "Muy mal". Su compañero Lance Stroll ha cerrado la clasificación, tras los Cadillac.

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Por contra parece que Williams sí ha aprovechado estas últimas semanas para rebajar el notable lastre de peso con el que comenzó la temporada y hoy Carlos Sainz ha escalado hasta el top diez, con mejores sensaciones y por delante de su compañero Alex Albon.