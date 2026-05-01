Baloncesto en silla de ruedas. Superliga
El Mideba afronta en forma la visita del Gran Canaria
Los pacenses juegan este sábado a las 12.00 horas en el pabellón Nuria Cabanillas
El Mideba Extremadura afronta este sábado una cita clave en la Superliga de baloncesto en silla de ruedas. El conjunto pacense recibe al ADM Econy Gran Canaria BSR en un encuentro que se disputará a las 12.00 horas en el pabellón Nuria Cabanillas de Badajoz.
El partido llega en un momento decisivo de la temporada para el equipo extremeño, que busca consolidarse en la parte alta de la clasificación. El Mideba encara el duelo con buenas sensaciones tras una semana de trabajo centrada en ajustar detalles importantes de su juego.
El técnico, Álex Carrillo, ha destacado la intensidad con la que ha trabajado la plantilla durante los últimos días, consciente de la importancia del choque ante el conjunto canario para seguir peleando por los puestos de cabeza. Entre los aspectos tácticos, el entrenador ha puesto el foco en la mejora de las ayudas defensivas, una faceta en la que el equipo ha dado pasos adelante en los entrenamientos.
Carrillo también ha insistido en la necesidad de mantener una mentalidad colectiva y de seguir fortaleciendo la confianza del grupo. El Mideba espera contar con el apoyo de su afición en un encuentro que promete intensidad y espectáculo sobre la pista. El partido podrá seguirse también a través de YouTube.
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