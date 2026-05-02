FÓRMULA 1 | GP DE MIAMI
Clasificación de la carrera sprint del GP de Miami 2026 de F1, con Sainz 14º y Alonso, 16º
Lando Norris ha impuesto su ley en la sprint de Miami, secundado por Piastri y Leclerc, con Mercedes fuera del podio por primera vez esta temporada
El GP de Miami ha arrancado con un sorprendente giro de guión y después del dominio abrumador de Mercedes en las tres primeras citas de la temporada 2026, la sprint de este sábado ha deparado un doblete de McLaren.
Los de Woking ya tienen coche para batir a Mercedes y Ferrari y el campeón Lando Norris lo ha aprovechado para estrenar su casillero de victorias. Oscar Piastri ha sellado el doblete, con Charles Leclerc y los Mercedes por detrás. Carlos Sainz ha finalizado en la decimocuarta posición y Fernando Alonso, en la decimosexta.
GP de Miami. Sprint (19 vueltas)
1. Lando Norris (McLaren) 29'15"045
2. Oscar Piastri (McLaren) a 3"766
3. Charles Leclerc (Ferrari) a 6"251
4. George Russell (Mercedes) a 12"951
5. Max Verstappen (Red Bull) a 13"639
6. Kimi Antonelli (Mercedes) a 13"777
7. Lewis Hamilton (Ferrari) a 21"665
8. Pierre Gasly (Alpine) a 30"525
9. Isack Hadjar (Red Bull) a 35"346
10. Franco Colapinto (Alpine) a 36"970
11. Gabriel Bortoleto (Audi) a 48"438
12. Esteban Ocon (Haas) a 56"972
13. Oliver Bearman (Haas) a 57"365
14. Carlos Sainz (Williams) a 58"504
15. Liam Lawson (Visa RB) a 59"358
16. Fernando Alonso (Aston Martin) a 76"067
17. Sergio Pérez (Cadillac) a 76"691
18. Lance Stroll (Aston Martin) a 77"626
19. Valtteri Bottas (Cadillac) a 99"173
20. Alexander Albon (Williams) a 89"597
Retirados:
Nico Hülkengerg (AUDI) DNS
Arvid Lindblad (Visa RB) DNS
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