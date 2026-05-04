Paul Seixas hace feliz a Francia y anuncia que correrá el Tour

Paul Seixas, el niño mimado de Francia, el corredor de Lyon con el que todo un país sueña con volver a ganar el Tour cuatro décadas después de la última victoria gracias a Bernard Hinault, correrá la ronda francesa con solo 19 años y pedaleando con el corazón y el espíritu de los franceses en su bicicleta. Lo deseaba desde Emmanuel Macron hasta el más desconocidos de sus conciudadanos que tiene a la Grande Boucle como el monumento más grande y el que empieza el 4 de julio en Barcelona.

El joven corredor lo anunció este lunes en un vídeo entrañable y familiar en el que comunica a sus abuelos la decisión diciéndoles que el mes de julio se disponía a disputar una carrera muy importante. “¿Es el Tour?”, le preguntan y él confirma la noticia que ya ha enloquecido a toda Francia, como si fuese 14 de julio y los fuegos artificiales iluminasen la noche en la que todo el país se lanza a la calle para exponer su espíritu más patriótico mientras los ciclistas del Tour descansan en los hoteles.

El 14 de julio de 2026 los participantes de la ronda francesa, entre ellos Seixas, afrontarán la principal etapa del Macizo Central, que acaba en la estación de esquí de Le Lioran donde hace dos años Jonas Vingegaard batió a Tadej Pogacar al esprint, como si fuese un espejismo y la última vez en la que el astro esloveno se vio superado por la estrella danesa.

Antes y después el Tour se transformó en un duelo entre ellos, que empezó con un Vingegaard superior que, poco a poco, se vio aplastado por un Pogacar incuestionable, como se espera que se presente en julio. Ahora, sin embargo, aparece un personaje nuevo, movido por la fe francesa, un Seixas que ha demostrado que, por lo menos, aguanta la primera embestida del fenómeno esloveno y que acude a las carreras con una garra juvenil, sin miedo, comiéndose las cuestas y que no se arruga ni al atacar ni al afrontar una contrarreloj.

Huracán en la Itzulia

Seixas pasó por la Itzulia como si un huracán hubiese azotado Euskadi, superó a todos los rivales en la Flecha Valona y acabó la Lieja-Bastoña-Lieja en segunda posición, aunque aguantó perfectamente el demarraje demoledor de Pogacar en La Redoute, la colina más dura de la prueba; antes, en marzo, llegó a la plaza del Campo de Siena, donde finaliza la Strade Bianche, en segundo lugar, detrás del campeón del mundo.

Seixas con Pogacar, en la colina de la Redoute, en la Lieja-Bastoña-Lieja. / DECATHLON CMA CGM TEAM

Los franceses aguardan a Seixas como si fuese el nuevo mesías del pedal, cualquier noticia adversa se hubiese recibido como un azote y hubiese provocado un desencanto general de cara al Tour, la carrera que moviliza a un país, donde millones de personas se lanzan durante 21 etapas para seguir el paso de los corredores al pie del cañón, en las cunetas, horas y horas de paciente espera para luego verlos pasar en unos pocos segundos.

Un genio en la ronda francesa

Ahí estará Seixas, al frente del Decathlon -un puntazo en Francia para los grandes almacenes del deporte- con la sana intención de plantar cara a Pogacar. Si lo consigue, difícil, será otro cantar, pero la ilusión francesa ya se ha disparado. Christian Prudhomme lo quería en la carrera, como director y portavoz ciclista, al igual que Macron, el presidente… y todos los compatriotas.

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Acudirá con presión, no cabe duda, pero sabiendo que si falla todavía le quedan muchos Tours en las piernas y qué mejor que sea ahora cuando adquiera experiencia ante el mejor ciclista desde que Eddy Merckx colgó la bici, con permiso de Bernard Hinault que dio un Tour a los franceses por última vez en 1985 y sin olvidar a Miguel Induráin, el primer pentacampeón de la ronda francesa en la historia del ciclismo.

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