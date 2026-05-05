Fallece el baloncestista puertorriqueño José ‘Piculín’ Ortiz a los 62 años

El baloncestista José ‘Piculín’ Ortiz ha fallecido este martes a sus 62 años tras una larga batalla con el cáncer, según informa la agencia EFE. El puertorriqueño, leyenda del baloncesto que entró en el Salón de la Fama del baloncesto internacional, además de exjugador de baloncesto fue político en su Puerto Rico natal. Ortiz militó en equipos de la NCAA, NBA, varias ligas europeas como la ACB, y la BSN en Puerto Rico. 'Piculín' militó en Oregon State Beavers, Atléticos de San Germán, Club Baloncesto Zaragoza, Utah Jazz, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Bàsquet Club Andorra, Club Baloncesto Málaga, Atléticos de San Germán, Iraklio B.C., Aris Salónica BC, Guaiqueríes de Margarita, Cangrejeros de Santurce y Capitanes de Arecibo.

Nacido en el pueblo de Aibonito, Puerto Rico el 25 de octubre de 1963, comenzó su carrera en la Escuela Superior Benjamin Harrison de Cayey, donde recibió el apodo de 'Piculín' por parte de una vecina por "sus travesuras". También le llamaban "El Concorde", debido al popular avión y su estatura. Ortiz estudió bachillerato en la universidad de Oregón State y a partir de ahí inició una carrera baloncestística que duró desde 1981 a 2006.

Una década en España

'Piculí', con su peculiar lanzamiento apoyándose en el tablero, creó escuela durante sus años en la liga española. Ortiz vistió la camiseta del CAI Zaragoza, donde se convirtió rápidamente en una referencia dentro de la pintura en la ACB con su capacidad de intimidación. Corría la temporada 1987-88 y 'Piculín' fue el segundo máximo anotador de los maños, con 17,4 puntos por partido. Al final de esa campaña regresó a los Estados Unidos para enrolarse en los Utah Jazz de la NBA. Después de dos temporadas Ortiz abandonó la liga estadounidense oara fichar por el Real Madrid, donde compartió vestuario con jugadores con Fernando Romay, Antonio Martín Espina o 'Chechu' Biriukov. Un año después cogió el puente aéreo fichando por Barcelona, donde ganó la Copa del Rey de 1991. Con los azulgranas quedó segundo en la Euroliga de la temporada 1990-91 y se convirtió en uno de los máximos reboteadores del equipo durante las dos campañas en las que estuvo. Posteriormente jugó con el Festina Andorra (1992–93) y el Unicaja (1993–94), iniciando posteriormente una travesía por el basket griego que le llevó a jugar en el Larissas (1994–95), Iraklio Creta (1995–96) y Aris Salónica (1996–97).

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Con la selección nacional de baloncesto de Puerto Rico participó en cuatro Copas Mundiales FIBA ( 1990 , 1994 , 1998 y 2002 ) y en cuatro Juegos Olímpicos de Verano ( 1988 , 1992 , 1996 y 2004 ). Debutó internacionalmente en 1983, en los Juegos Panamericanos de Caracas, y fue el abanderado de su país en los Juegos Panamericanos de 1987, donde ganaron el bronce. En 1991 se colgó con Puerto Rico el oro en los Juegos Panamericanos en La Habana. Después del Mundial de 2002 en Indianápolis, 'Piculín' anunció su retirada de la selección, pero reconsideró la decisión y regresó en 2004, formando parte de la selección que derrotó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atenas. 'Piculín' Ortiz es una leyenda del baloncesto boricua, pero también del internacional, dejando muchos amigos en España y en Grecia con su calidez y sentido del humor.

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