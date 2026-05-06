Abierta la convocatoria de los programas educativos de la FJyD para el curso 2026-2027

Con la cercanía del final del curso lectivo, los proyectos educativos que la Fundación Jóvenes y Deporte, entidad dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, impulsa cada año, entran también en su fase final. Estas iniciativas permiten al alumnado trabajar de manera diferente sus aptitudes, valores y capacidades, utilizando el deporte como eje transversal.

Durante este año se han llevado a cabo nuevamente los programas ‘Deporte Inclusivo en la Escuela’ (DIE), ‘Promoción de Valores en el Deporte en Edad Escolar’, ‘Promoción de la Igualdad de Género a través del Deporte en Edad Escolar’ y ‘Come Bien, Vive Mejor’, alcanzando un total de 90 sesiones, de las que aún restan algunas por celebrarse. Paralelamente, la Fundación ya prepara el calendario del curso 2026-2027, manteniendo abierto hasta el 22 de mayo el plazo de solicitud para que los centros educativos interesados puedan acoger alguno de estos programas.

Se presenta así una completa oferta de actuaciones, en la que se celebrará, por sexta edición, el programa ‘Promoción de Valores en el Deporte en Edad Escolar’. Esta iniciativa, desarrollada por la Fundación Jóvenes y Deporte junto a Gesto Deportivo y con la colaboración de las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz, llegará a 10 centros educativos —entre colegios, institutos, Centros Rurales Agrupados y Centros de Educación Especial— en su formato completo, tal y como ha sucedido este año. El alumnado destinatario prioritariamente será el de 6º de primaria y 1º y 2º de ESO Además, se ofrecerán otras 30 sesiones en formato reducido. El objetivo del programa es servir como guía docente para reflexionar, debatir y generar materiales que fomenten los valores en el deporte en edad escolar.

'Igualdad' en el CEIP La Maya de Valdeobispo. / FJYD

En una línea similar, aunque centrado en otra temática, continúa en las aulas extremeñas el programa ‘Promoción de la Igualdad de Género a través del Deporte en Edad Escolar’. Esta propuesta, igualmente desarrollada por la FJyD junto a Gesto Deportivo y con el apoyo de las Diputaciones Provinciales, comparte el perfil destinatario como el programa de Valores. Su finalidad principal es abordar la igualdad de género desde una perspectiva integral, empleando el deporte y los medios digitales como herramientas. De cara al próximo curso, se contará con 10 centros en formato completo y otras 30 plazas en formato reducido.

Por su parte, el programa DIE, creado por la Fundación Sanitas e impulsado por la Cátedra ‘Fundación Sanitas’ de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI), fruto de la colaboración entre la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid y la propia Fundación Sanitas, volverá a estar coordinado en Extremadura por la FJyD y patrocinado por Banco Santander durante el curso 2026-2027. Este año, el pasado 24 de abril, celebró su ‘Evento Final DIE’, en el que participaron más de 200 alumnos y alumnas de toda Extremadura procedentes de los 10 centros seleccionados. Asimismo, el programa ha contado con la colaboración de las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz, el Comité Paralímpico Español y las tres federaciones multideportivas extremeñas.

Entre sus objetivos se encuentran fomentar la inclusión educativa en los centros, dar a conocer distintas modalidades deportivaspor personas con discapacidad mediante metodologías inclusivas y sensibilizar sobre la realidad de las personas con discapacidad en el ámbito deportivo. Una decena de centros participará también en la próxima edición.

'Come Bien, Vive Mejor' en el CRA de Garlitos. / FJYD

Finalmente, el programa ‘Come Bien, Vive Mejor’, desarrollado por la FJyD junto a la Fundación José Manuel Calderón y con el apoyo de las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz, ha continuado su labor en las aulas con el propósito de trasladar al alumnado, familias, profesorado y personal vinculado a los centros educativos los conocimientos necesarios para adoptar hábitos de alimentación saludable. A través de propuestas lúdicas y recursos didácticos, se promueve el consumo diario de frutas y verduras y se muestran los beneficios de un estilo de vida saludable. El próximo curso se dirigirá nuevamente a centros de Educación Primaria, Centros Rurales Agrupados — especialmente para alumnado de 3º a 6º— y Centros de Educación Especial. Este año ha llegado a una decena de centros, cifra que se prevé repetir en 2026-2027.

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Toda la información detallada sobre estos programas, así como las bases de la convocatoria y los formularios de solicitud, está disponible en el apartado ‘Deportes – Programas Educativos’ de la web de la Fundación (www.fundacionjd.com).