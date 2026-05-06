Fútbol. Tercera Federación
Desembarco rojiblanco en Navalmoral en busca del ascenso
El Don Benito prevé un desplazamiento masivo de aficionados ante el Moralo
Samuel Sánchez
Habrá marea rojiblanca en Navalmoral de la Mata en busca del ascenso a Segunda Federación. Como en las grandes citas, la afición calabazona no dejará solo a su equipo, el Don Benito, este domingo en el trascendental y decisivo encuentro de liga ante el Moralo en el estadio Oliver Torres.
Tal es la fiebre por acompañar a los de José Carlos Prieto ‘Canica’ que este martes ya se habían vendido más de 350 entradas para ver el partido de la última jornada liguera en Tercera Federación. Muchos de ellos, además, irán en alguno de los tres autobuses que se han fletado hasta el momento para acompañar a la primera plantilla calabazona y que se está encargando de organizar la peña Los Moraos.
Dependen de sí mismos
No es para menos el desplazamiento que se espera para este encuentro teniendo en cuenta que el Don Benito depende de sí mismo para lograr un ansiado ascenso que supondría el regreso a Segunda Federación una temporada después. Para ello deberán ganar o empatar ante el Moralo siempre y cuando el Badajoz gane. En caso de que el cuadro pacense no pueda con el Gévora, que no se juega nada porque ya está salvado, el Don Benito sería automáticamente equipo de superior categoría.
La ilusión esta semana en Don Benito es tremenda. La afición se está volcando y el equipo entrena ya a las órdenes de Canica con la mente puesta única y exclusivamente en el encuentro ante el Moralo.
El Moralo, de más a menos
Los de José Antonio Ruiz han ido de más a menos en esta segunda vuelta y llegan a esta última cita del campeonato en cuarta posición con 61 puntos, pero solo uno por detrás del Azuaga. Esto significa que aún tienen opciones de poder acceder a la tercera posición clasificatoria, que les daría la oportunidad de afrontar la vuelta de la primera eliminatoria de la fase de ascenso ante su afición.
Todo en feudo que no se le da especialmente bien al Don Benito. En la primera vuelta empataron a uno en el Vicente Sanz, y la última visita en la que el conjunto rojiblanco salió victorioso se remonta a 2017, un dato que pone de manifiesto lo que a buen seguro será un hueso duro de roer para los calabazones.
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