El Extremadura da las llaves del equipo a David Rocha

El ‘Rochismo’ se ha instalado con emoción e ilusión entre los aficionados del Francisco de la Hera. Tanto es así que, una vez que el Extremadura comunicó este martes la continuidad del entrenador cacereño en el banquillo para la nueva temporada en Primera Federación, las redes sociales explotaron de felicidad celebrando esta renovación.

Era un secreto a voces, pero simplemente había que confirmarlo. Y eso que las mismas redes sociales habían contaminado con otros nombres sorprendentes el asunto, pero en la cúpula directiva azulgrana lo tenían claro: David Rocha tenía que seguir. Por números y por trabajo.

«Yo sólo llevo unos cuatro meses aquí como entrenador, pero el Extremadura siempre es el Extremadura. Hoy estamos un poco más cerca de dónde este club se merece estar» comentó Rocha durante las celebraciones del ascenso.

A David Rocha siempre le ha acompañado el sentido común. En todo. En sus decisiones, en su forma de expresar la realidad del equipo, en su forma de celebrar las victorias y en su forma de digerir un éxito rotundo como el de ascender a las primeras de cambio.

Rocha rebosa normalidad, que es justo lo que este Extremadura busca en cada esquina de su club. «Quiero dar las gracias a los jugadores, cuerpo técnico y a todas las personas que componen el día a día en este club. Como escribí en el libro de firmas del Ayuntamiento de Almendralejo, esta plantilla representa perfectamente los valores de Almendralejo: humildad, compañerismo, familia, ambición, trabajo y resiliencia. Creo que Almendralejo, Tierra de Barros y toda Extremadura deben sentirse muy orgullosos de estos jugadores, no sólo por lo que han conseguido, sino por cómo lo han conseguido», comentó.

También quiso acordarse de Cisqui, el anterior técnico. «Sin su trabajo y sin sus números, no estaríamos aquí. Sin ese empate que logró en campo de La Minera, no estaríamos aquí», dijo con sana deportividad.

Números sobresalientes

A David Rocha no sólo le avala el ascenso y su forma de hacerlo. También los números. En sus 16 partidos como técnico azulgrana, el Extremadura ha ganado 10 encuentros, empatado 5 y tan sólo ha sufrido una derrota. Precisamente la derrota llegó en su debut, en el campo del Málaga B, donde un trágico final le costó el triunfo en los últimos minutos. A partir de ahí, el equipo creció con Rocha y fue muy consistente. En el Francisco de la Hera ha rayado la perfección con ocho victorias en ocho partidos.

El público es otro factor que avala la continuidad de Rocha en Almendralejo. La grada ha valorado mucho su capacidad de tomar decisiones valientes en mitad de los partidos. Al cacereño no le ha temblado el pulso para quedarse con tres centrales en partidos que había que remontar o en cambiar distintas piezas en mitad de un encuentro. Tampoco de dar minutos a jugadores que no partían de inicio. Un caso clave fue el de Maikel, al que recuperó para el gol y terminó siendo importante en Linares. También la confianza en Juanmi Callejón, que marcó un golazo clave en la remontada ante el Recreativo de Huelva.

Rocha iniciará así su primera temporada desde el principio con el Extremadura y falta saber quienes le acompañarán en el staff técnico del equipo. Será su segunda temporada en Primera Federación después de aquella heroica permanencia con el Mérida.

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Mientras las primeras noticias de la nueva planificación deportiva se suceden, el Extremadura sigue celebrando el ascenso. Este jueves tiene previsto visitar la sede de la Diputación de Badajoz donde le recibirá Raquel del Puerto, la presidenta de este organismo, que brindará por el título y le entregará un premio en reconocimiento a tal trayectoria. n