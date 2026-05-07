La Diputación de Badajoz recibe al Extremadura de Primera Federación

El Extremadura sigue celebrando su ascenso a Primera Federación y recibiendo felicitaciones. La última de ellas ha sido en la sede de la Diputación de Badajoz, donde la presidenta, Raquel del Puerto, ha recibido a los campeones del grupo 4 de Segunda Federación en la sala Paraninfo de Badajoz.

Todos los futbolistas vivieron una jornada muy especial en la sede de Diputación, que es uno de los grandes patrocinadores del club. Raquel del Puerto les felicitó de manera individual y valoró mucho el esfuerzo y el trabajo realizado para lograr este ascenso a Primera Federación.

«Tenéis que ser consciente de lo que habéis logrado. Yo, que soy de Almendralejo, sé lo futbolero que es nuestra ciudad y es increíble cómo habéis recuperado la ilusión y las ganas de fútbol en la ciudad», les contó.

También les acompañó el diputado Ricardo Cabezas, que felicitó a los campeones.

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El Extremadura obsequió a Raquel del Puerto con una camiseta oficial de la temporada, con su nombre y con el número 1 de primer clasificado. El año que viene, en Primera, volverán a tener el respaldo de Diputación.