Los diez españoles en el Giro de Italia: del debut de Enric Mas a los 20 añitos del hijo de Joseba Beloki

El Giro de Italia tendrá diez ciclistas españoles en esta edición. La carrera arranca este viernes 8 de mayo en Bulgaria y terminará el 31 en Roma, con una lista de 184 ciclistas y un recorrido que mezcla contrarreloj, alta montaña y varias jornadas ideales para los valientes.

El principal nombre es el de Enric Mas. El balear, a sus 31 años, debuta en la Corsa Rosa con el reto de mirar lo más arriba posible en la general. No llega como gran favorito, porque Jonas Vingegaard parte como gran referencia, pero sí como la principal baza española para pelear por un puesto importante. Movistar ha confirmado que Mas será su líder y que el equipo acude con una estructura pensada para protegerle y darle margen en la montaña.

A su alrededor aparece un bloque muy interesante. Javier Romo puede ser una de las piezas más atractivas para el aficionado: corredor ofensivo, resistente y con terreno para buscar una etapa si la carrera se abre. Juanpe López, que ya sabe lo que significa brillar en Italia, aporta experiencia, lectura de carrera y piernas para días de desgaste. En su palmarés ya tiene un 'top 10' en la ronda italiana. Lo logró en 2022.

El listado de ciclistas nacionales en Movistar lo completa el veterano Iván García Cortina, que ofrece algo distinto: potencia, colocación y opciones en llegadas nerviosas, etapas quebradas o finales donde no todo sea sprint puro.

Los ciclistas de Movistar Team durante la presentación de equipos del Giro de Italia en Burgas, Bulgaria. / EFE

Fuera de Movistar, también estará Marc Soler, en el UAE Team Emirates XRG, uno de esos ciclistas que nunca conviene perder de vista. Puede trabajar para sus líderes, sí, pero también tiene carácter y piernas para meterse en una fuga de nivel y convertir un día aparentemente secundario en una oportunidad enorme. En el mismo equipo estará Igor Arrieta, todavía joven, pero cada vez más asentado en el WorldTour.

El resto de nombres españoles en el Giro

David de la Cruz, en Pinarello Q36.5, aporta veteranía, oficio y capacidad para moverse en etapas duras. David González, en el mismo equipo, buscará ser útil en el bloque y aprovechar cualquier rendija en jornadas de transición. Uno de sus mejores resultados llegó este año con su cuarto puesto en la etapa final de la Volta a Catalunya en Montjuïc.

Diego Pablo Sevilla, con Polti VisitMalta, aparece como otro perfil de trabajo, fuga y supervivencia competitiva. A sus 30 años, el ciclista de San Martín de la Vega correrá su segundo Giro tras debutar en 2023 y finalizar 96º en la clasificación general. Hace pocas semanas se llevó el maillot de la montaña en la Tirreno Adriático.

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Y, por último, Markel Beloki, hijo del legendario Joseba Beloki, acude con apenas 20 años y en EF Education, para vivir una experiencia enorme en una grande que puede acelerar su crecimiento. Viene de correr la Volta a Catalunya y acabar segundo en la general de jóvenes de la Itzulia.