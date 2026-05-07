Máximo Quiles, el talentoso pupilo de los Márquez: "¿Marc? Yo quiero ser único, no quiero parecerme a nadie"

Con Máximo Quiles (Murcia, 19 de marzo de 2008) nació una estrella. Un talento de uno entre un millón. Acaba de cumplir los 18 años y ya está llamado a ser uno de los pilotos que van a marcar un antes y un después en el motociclismo. Por algo se fijó en él hace ya unos años, cuando ni siquiera competía en el mundial, un tal Marc Márquez.

Pero la realiad es que a su incuestionable talento en pista, se le suma el hecho de que tan solo hace falta pasar un rato en su presencia para saber que también posee aquello que solo tienen los más grandes, aquellos que mueven masas: carisma. Y sobre todo, humildad.

Después de las cuatro citas iniciales, el murciano ya lidera la categoría de Moto3 con 37 puntos de ventaja sobre su rival más inmediato, Álvaro Carpe. No se ha bajado aún del podio. Acumula dos victorias (Brasil y España) y otras dos segundas plazas. Una ventaja que espera seguir sumando hasta llevarse su primer título mundial.

El año pasado debutaste en el mundial. Te perdiste cuatro carreras y aún así fuiste tercero a pocos puntos de Piqueras… ¿cómo recuerdas el 2025?

Fue difícil el comienzo, porque al final iba un poco en desventaja con esas dos carreras menos y por la edad [debutó en la tercera cita al no tener la edad mínima]. Y fue un poco así, sin presión, íbamos con calma, sabía que podía hacerlo bien, porque si no confío en mí... no me motivo. Yo confiaba en que podía hacer cosas buenas. Fue muy de que todo valía. Si hacía el 20 y pico o el último valía, porque al final era la primera. El Mundial era muy difícil y además perdiéndose dos carreras aún más.

Pero bueno, yo iba convencido de que podía hacerlo bien. Y empezó muy bien, la verdad. En los entrenos ya estaba segundo y me lo pasé pipa. Y el comienzo fue cero presión, disfrutar y como si fuera un test.

Distinto de lo que es este año… ya llevas 37 puntos de ventaja sobre Álvaro Carpe. No ha empezado nada mal 2026, ¿no?

No, la verdad es que no. El año pasado ojalá hubiese empezado con estos 90 puntos de ahora, porque la verdad es que las cuatro carreras que he hecho de momento han ido muy bien.

Y el año pasado fueron cuatro, las dos de la edad y luego otras dos de la lesión. Entonces la verdad es que hemos empezado muy bien y un debut de sueño, un comienzo de sueño.

Todos te dan por favorito ya desde antes del inicio de curso. ¿Cómo se gestiona eso?

He intentado quitarme un poco de presión con eso de ‘favorito’, pero bueno, sé que está. Yo digo que es buena señal ser el favorito, y me motiva. Hay un poquito más de presión, sí, pero me mola, porque eso significa que estoy haciendo las cosas bien.

La presión me motiva, eso significa que estoy haciendo las cosas bien Máximo Quiles — Piloto del Aspar Team en Moto3

Tienes una relación muy estrecha con los hermanos Márquez y coincidió tu primera victoria en el mundial en Jerez con la victoria de Álex Márquez. ¿Cómo viviste aquello?

Gané y estaba súper contento, pero luego cuando llegó MotoGP y se cayó Marc, pues hombre, te da un poco de rabia diciendo: ‘ostras, me ha salido todo muy bien, pero mis amigos fallan’. O con Dani [Holgado], por ejemplo, me pasa, o con David [Alonso], cuando no ganan ellos me da un poco de rabia.

Cuando vi que Alex estaba ahí liderando, me dio alegría, porque es alguien que es cercano. Me hace ilusión también que amigos como ellos y gente que me ayuda tanto como Alex, gane, es bonito.

¿El título es tu objetivo para este año?

Sí, para eso estamos, claramente es el objetivo. Pero como he dicho siempre, vamos a estar centrados en ir carrera a carrera, que quedan muchas por delante y el mundial es largo.

Siempre digo que cuando cuando ya estemos llegando al final del campeonato, pues ahí ya estaremos un poco más mentalizados de que ese es el objetivo, ganar el título.

¿Qué significa para ti competir para un equipo con tanta historia como es el Aspar Team?

Pues es brutal, porque al final, no es solo ya que todo lo que tienen, los títulos, la experiencia... sino que encima todo es valenciano, que es de aquí de España, cerca de Murcia. Somos muy parecidos en la forma de ser, y el equipo al ser español, me entiendo perfecto, tienen nuestra sangre, el ‘salero español’ y eso me encanta. Es como que soy uno más de la familia y una segunda familia que tengo. Y me encanta todo, me lo paso pipa con ellos.

¿Qué tiene de distinto respecto a otros equipos de la parrilla?

Es comouna familia. No es lo mismo, sin ofender, que también son dos pedazo de equipos, que por ejemplo, un IntactGP un Red Bull KTM Ajo. Se puede hacer igual de bien, puedes ser campeón del mundo y puedes ser el mejor de esa categoría con esos equipos. Pero, por ejemplo, yo prefiero un español, una familia española que sea más natural. Yo soy muy 'guasón' también y me río mucho con todos. Y tener a alguien que me entiende también, y son así como yo, pues estamos siempre de risa. Es algo muy especial.

Y entre pilotos también parece que tenéis una buena sintonía...

Yo con Dani [Holgado], por ejemplo, me llevo genial. Es decir, que estamos todos, pero con Marco [Morelli], por ejemplo, también me río un montón. Somos muy diferentes, Marco y yo, pero siempre estamos de risa también y mola.

Y de alguien tan histórico como Jorge Martínez ‘Aspar’ a los hermanos Márquez, quienes están tras el manejo de tu carrera profesional. ¿Cómo se desarrolló tu relación con ellos?

Fue en Valencia, en 2022, terminé mi primer año de la Rookies Cup allí. Gané la carrera. Marc ya me había visto antes. En Austria me comentó en redes sociales después de la carrera que hice; gané pero pisé el verde, y me la quitaron y me puso: ‘carrerón, victoria’. Lo puso como que había ganado, porque yo me puse muy triste y lloré mucho porque era un crío. Y ya ahí me escribió y dije: ‘ostras’.

Ya en Valencia, cuando gané la carrera, llamaron a través de contactos a mi padre, que querían hablar conmigo. Cuando mi padre me contó que lo había llamado Marc, yo no me lo creía. Había ganado la carrera, había hecho tercero en la Rookies en mi primer año y luego encima de todo la llamada de Marc pues fue brutal.

¿Qué has podido aprender de ellos?

Se aprende todo, pero sobretodo aprendo mucho sobre la actitud. El pilotaje y el estilo cada uno tiene el suyo, y yo quiero el mío y yo quiero ser único pilotando, no quiero parecerme a nadie, quiero hacer cosas diferentes. Pero sí que es verdad que a la hora de tomar decisiones, a la hora de también pues todo el tipo de contratos o cosas que pasan, él ha pasado por todo eso. Y tener a Marc, que ha pasado por todo eso, aconsejando y ayudando es lo más 'top’ que puedes tener.

Máximo Quiles ya tiene un colchón de puntos de ventaja en la lucha por el mundial / Manu Tormo / Dast Media

Y luego a la hora de, por ejemplo, la presión, él ha pasado por todo y además a un nivel muy alto porque ha sido siempre el mejor en todo. Entonces tenerlo al lado es algo que aporta un montón. Luego me enseña mucho a la hora de comer, bueno, de comer más o menos... no le hago mucho caso a veces porque soy muy delicado para la comida. Pero me aconseja, y me ayuda mucho.

El año pasado Marc volvió a ganar tras las lesiones. ¿Qué mensaje ha calado en ti aquello?

Uno de los mensajes es no tener prisa con la lesión. Si no hubiese tenido tanta prisa, hubiesen sido más títulos, yo lo tengo claro y él también lo sabe.

Y la otra cosa es es el mensaje de superación. Es brutal llegar de un momento tan malo y ganar así, de esa manera, con tanta facilidad… porque lo hizo fácil, la verdad. Se nota que es de otro mundo, y pocos hay como él. Eso me da un poco de rabia, porque nos lo pone difícil a los jóvenes como nosotros. Pero es un sueño hacer lo que él hace y tenerlo ahí, que él me tenga como en el punto de mira.

¿Marc? Se nota que es de otro mundo, y pocos hay como él. Eso me da un poco de rabia, porque nos lo pone difícil a los jóvenes como nosotros Máximo Quiles — Piloto del Aspar Team en Moto3

¿Esperas poder llegar a compartir pista en MotoGP con él o con Álex?

Sí, se habló. El año pasado Marc me dijo: ‘venga, yo te espero, te espero pero tienes que subir rápido’. Me acuerdo de decir: ‘ostras, que me diga él eso, que confíe en que puedo llegar’… eso me motivó un montón. Estoy deseando seguir sumando, seguir aprendiendo y seguir escalando, que ese es el objetivo y ojalá llegar a coincidir con él.

¿Cómo sobrellevas las expectativas que hay en tí al ser su pupilo?

Lo llevo muy bien, no me mete presión, es como un extra de motivación. Cuando Marc me cogió, es porque vio algo diferente en mí, y él dice también muchas veces que se ve reflejado cuando él era joven y es algo que a mí para nada me mete presión, sino que me motiva y me da un plus.

Máximo Quiles tras llevarse la 'pole position' en Jerez / Manu Tormo / Dast Media

En tu trayectoria, ¿te ha dado alguien algún consejo que se te haya quedado grabado?

Son muchos, no son tantas cosas grandes pero son más detalles. No sé decirte algo muy heavy… y si lo dijeran todos los rivales lo sabrían. Daría ventaja a otra persona [ríe]. Pero bueno, en el caso de las lesiones, el no tener prisa.

En unas declaraciones postGP de Jerez dijiste que antes ganabas o te estrellabas. ¿Cómo ha cambiado Máximo en los últimos años?

No es que haya cambiado, yo sigo teniendo la misma personalidad y soy el mismo piloto. Incluso ahora un poquito mejor porque tengo más experiencia. Pero antes no trabajaba tanto, no entrenaba tanto, era más joven. Me apoyaba más en el talento y eso, ¿sabes? Me daba un poco igual todo.

Muchas veces me han criticado en la Rookies Cup porque decían que era muy creído, muy inmaduro. Pero tenía 14 años, era el más joven y estaba rodeado de pilotos que tenían 2 o 3 años más que yo Máximo Quiles — Piloto del Aspar Team en Moto3

Y luego también mentalmente, pues siempre he sido el más joven de todas las categorías. Muchas veces me han criticado en la Rookies Cup porque era muy pequeño, y decían que era muy creído, muy inmaduro. Pero si es que tenía 14 años, si es que era el más joven y estaba rodeado de pilotos que tenían 2 o 3 años más que yo. Y ahí yo era un chiquillo y a veces, pues claro, me enfadaba, lloraba, era pequeño. Yo creo que lo que más ha cambiado es la experiencia.

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Pasar por todos esos momentos y todos esos errores que he cometido. Ahora que tengo ya 18 y ya he pasado por esas cosas, ahora ya soy más maduro. Y yo creo que lo que más ha cambiado ha sido eso, la calma de ir ganando experiencia e ir cometiendo esos errores que ahora no los cometo porque ya los sé.