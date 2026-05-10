Alarma con Nico Williams: Lesionado y abatido a un mes del Mundial: "No puede ser..."

Se encienden las alarmas en Bilbao y también en la Selección española. Nico Williams abandonó lesionado el duelo de Liga contra el Valencia en San Mamés tras notar unas molestias físicas. El '10' del Athletic Club salió del césped abatido y con una clara preocupación en la mente: el Mundial de este verano, que empieza en cosa de un mes.

No se lo podía creer. “No puede ser, no puede ser...”, repetía el futbolista mientras cedía su sitio en el campo a su hermano Iñaki. Después de parar para tratarse de su pubalgia, que le ha frenado durante tanto tiempo, parecía que su vuelta a los terrenos de juego iba a ser sin impedimentos.

Quería terminar bien la temporada con el Athletic Club, que se juega un billete para Europa de cara a la próxima temporada, y coger ritmo para llegar al Mundial al cien por cien. Ernesto Valverde, su entrenador, le animó a parar la actividad física a mediados de febrero.

Nico Williams durante el partido ante Osasuna / EFE

Su temporada estaba siendo floja porque estaba muy lastrado por los problemas físicos, que no mejoraban, y no volvió al verde hasta el 5 de abril contra el Getafe. Cinco partidos ha podido jugar desde entonces; seis, si contamos el del Valencia. Venía de marcar dos goles y repartir una asistencia contra el Alavés.

¿Y qué pasa con el Mundial?

Luis de la Fuente ha dejado claro en múltiples ocasiones que, para él, Nico Williams es importantísimo y que, si está bien, es un fijo en la lista de la Selección. Ahora, no le quedará otra que esperar a las pruebas médicas pertinentes para tomar decisiones.

Lamine celebra su gol el día de su debut con Nico Williams en Tiblisi / EFE

Un varapalo importante para el extremo izquierdo, que está viviendo un calvario esta temporada. Con tan poco tiempo de recuperación por delante (el Mundial empieza en un mes), su presencia está muy en el aire. Una lesión grave lo dejaría fuera de la convocatoria.

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Athletic y Valencia empataron a cero en el primer tiempo en San Mamés, en un duelo de objetivos distintos. Los leones tuvieron sus opciones para abrir el marcador, pero la más clara fue el penalti de Hugo Duro, que estrelló en el larguero en el minuto 27. Pasados los 70 minutos, Umar Sadiq puso el 0-1 para el cuadro che.