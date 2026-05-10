El Don Benito vuelve a Segunda Federación

La última jornada de Tercera Federación fue épica. Fue una de esas tardes enl as que hubo que estar pendientes de los transistores para ver qué ocurría en cada campo, especialmente en el de Navalmoral, donde el Don Benito acabó convirtiéndose en nuevo equipo de Segunda Federación después de empatar a uno ante el Moralo y tras luchar contra un marcador desfavorable desde la primera mitad. Todo en una tarde en la que el Badajoz hizo su trabajo y ganó en casa, mientras que el Jaraíz también ganó en Villanueva para sellar su presencia en el ‘playoff’ de ascenso. En la parte baja, el Diocesano acompaña a Montehermoso y Calamonte dirección a Primera División Extremeña.

En el lado del campeón, la tarde fue de lo más emocionante para los rojiblancos del Don Benito. Todo ello frente a un Moralo que plantó cara desde el comienzo y que incluso logró ponerse por delante en la primera parte por mediación de un gol en propia de Rubén Sánchez. Sin embargo, los calabazones, arropados por más de 700 aficionados dombenitenses en las gradas del municipal Oliver Torres de Navalmoral, no bajaron los brazos en ningún momento y a falta de varios minutos para el 90, Joselito forzó un penalti que transformó desde los once metros el ya histórico Carlos López, que de paso suma su segundo ascenso con la zamarra rojiblanca.

Mientras el Don Benito perdía, el Badajoz encarrilaba su encuentro en casa ante un Gévora que ya tenía hechos los deberes y que no fue rival para los de Miguel Ángel Ávila. Los pacenses acabaron ganando por 3-0 en el Nuevo Vivero.

El ‘playoff’

El cuadro blanquinegro disputará un ‘playoff’ en el que también estarán el Moralo como tercer clasificado, el Azuaga como cuarto y el Jaraíz como quinto. En el caso del Azuaga, cayeron derrotados fuera de casa por 1-0 ante el Atlético Pueblonuevo, un triunfo que desató una auténtica locura en la localidad poblanchina para lograr la permanencia en Tercera Federación por una temporada más. En clave azuagueña, se enfrentarán al Moralo en la primera ronda de la fase de ascenso.

El Jaraíz, por su parte, también cumplió su cometido y doblegó al Villanovense en Villanueva de la Serena, al que se impuso por un escueto 0-1. Los de Dani Baños se medirán al Badajoz en la primera ronda, aunque para llegar hasta aquí tuvieron que vencer a un Villanovense que también llegaba con opciones a esta última jornada de liga de poder meterse en el ‘playoff’ si lograba vencer al Jaraíz y si no ganaban ni Cabeza del Buey ni Villafranca. El Villanovense se queda fuera de la fase de ascenso por seis puntos de diferencia.

Precisamente, el Cabeza del Buey lograba vencer por 1-0 al Puebla de la Calzada en casa, aunque el resultado de Villanueva no le favoreció. Tampoco le vino bien al otro equipo implicado en esa pelea, es decir, el Villafranca. En el caso de los villafranqueses no pasaron del empate a cuatro ante el Diocesano, un reparto de puntos que de paso manda a los colegiales a Primera División Extremeña. El encuentro estuvo cargado de alternativas en el marcador, pero ninguno de los dos logró llevarse el triunfo que ambos necesitaban.

El Diocesano acompañará a Montehermoso y Calamonte en el camino de descenso de categoría. El Montehermoso cierra la campaña con una contundente derrota por 5-1 ante el Jerez en un duelo dominado de cabo a rabo por los templarios, que acaban en mitad de la clasificación. Tampoco pudo despedirse el Calamonte con una victoria en su andadura por la Tercera Federación. Los de ‘Cubi’ perdieron por 3-1 ante el Llerenense, que también finaliza el año en mitad de la tabla clasificatoria.

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En clave Don Benito, el club calabazón regresa a Segunda Federación una temporada después del descenso de categoría, ahora con José Carlos Prieto ‘Canica’ en el banquillo, un hombre de la casa que logra un ansiado ascenso. Ahora el cuadro calabazón se pondrá manos a la obra para confeccionar una plantilla de garantías en la que buscará la permanencia una temporada más.