Sadiq castiga al Athletic y acerca al Valencia a la salvación.

El Valencia, con un gol de Umar Sadiq en el minuto 72, ha logrado una victoria en San Mamés frente al Athletic Club (0-1) que le permite acariciar la permanencia en Primera División al tiempo que frena en seco la carrera europea del equipo rojiblanco.

La derrota cerró una mala tarde para los de Ernesto Valverde que, además de la derrota y ver como el Celta se les escapa en la pelea por la sexta plaza, perdieron a Nico Williams por una lesión muscular. Los valencianos, por su parte, a falta de tres jornadas suman ya 42 puntos y tienen muy cerca la permanencia.

Empezó mandando el Athletic frente a un Valencia bien ordenado en su parcela para tratar de frenar ese primer impulso local. El equipo rojiblanco trató de abrir espacios con un Nico muy activo en la parte izquierda del ataque y lanzó el primer aviso en el 13 con un disparo cruzado de Navarro.

Una jugada de personal del extremo que acabó en nada (m.15) y un disparo de Sancet que sacó Gayá cuando parecía que se colaba en la portería de Dimitrievski (m.17) incrementó esa presión rojiblanca que los de Corberán lograron neutralizar para ganar metros con algo más de decisión, sobre todo a través de un motivado Hugo Duro.

El atacante valencianista fue, precisamente, el protagonista de la primera de las dos acciones clave de la primera parte. En el minuto 26 el árbitro señaló penalti por un derribo de Yuri al propio Hugo Duro que el madrileño estrelló en el larguero.

Una oportunidad de oro perdida por el Valencia que alivió a un Athletic que diez minutos después recibió un inesperado mazazo con la lesión de Nico Williams. El extremo internacional abandonó el campo, aparentemente con problemas musculares, dejando a su equipo sin su mejor activo en esta primera mitad.

El golpe aplanó el juego del Athletic, que ya había empezado a acusar una preocupante falta de ritmo, y reforzó la apuesta del Valencia de tratar primero de no cometer errores y después intentar, sin demasiada fe, buscar el área rojiblanca.

El soso final de la primera mitad tuvo su continuidad en los primeros compases de la reanudación. El Athletic no acababa de subir la presión y a su rival se le veía cómodo en esa situación, tratando de bajar las pulsaciones del juego.

Un par de tiros de Sancet y Guruzeta taponados por la zaga 'che' y un disparo de Iñaki Williams rechazado por Dimitrievski (m.60) parecieron animar el partido, pero después de estas balas de fogueo fue el Valencia el que disparó con fuego real.

En el minuto 72, poco después del triple cambio de Corberán en el que dio entrada a Ugrinic, Ramazani y Sadiq, los valencianos engancharon una rapidísima contra en la que Luis Rioja envió un excelente centro desde la izquierda que Sadiq, adelantándose a un Vivian poco contundente, cabeceó a la red.

Un jarro de agua fría al que respondió el Athletic con un cabezazo de Unai Gómez que obligó a estirarse a Dimitrievski y un último arreón rojiblanco frente a un Valencia que intensificó su intención de que pasaran pocas cosas sobre el césped.

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Y pasaron muy pocas en ese zafarrancho final. Un par de remates de Guruzeta resueltos sin demasiados apuros por el meta visitante y la euforia final de los futbolistas y seguidores del Valencia celebrando una victoria de oro.