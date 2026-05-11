Don Benito, ‘Canica’ y el triunfo del fútbol de barro

De Don Benito, para Don Benito y por el Don Benito. La localidad calabazona fue este lunes una fiesta. Lo fue por el logro de ver a su equipo de fútbol regresar a Segunda Federación por la vía directa del campeonato doméstico y por lo épico de la gesta, porque conseguir el ascenso en la última jornada con un gol de penalti en el minuto 90 es más propio de un guión casi imaginario que de una posibilidad real sobre el tapete.

Pero si estos días hay alguien inmensamente feliz por el ascenso ese es el técnico del Don Benito. José Carlos Prieto ‘Canica’, en su segunda temporada al frente del banquillo calabazón, ha conseguido guiar al equipo de sus amores y de su ciudad a donde prometió que lo devolvería, es decir, a Segunda Federación. A finales de enero de 2025 el club calabazón prescindía de los servicios de Juan Marrero por los malos resultados, momento en el que la entidad le dio la oportunidad a un hombre de la casa, a alguien que sabe bien lo que es ir desde lo más bajo de las categorías inferiores hasta el primer equipo. Ese fue ‘Canica’, como le conocen en su localidad natal. No le tembló el pulso para asumir el reto de mantener la categoría, y aunque no lo consiguió, el después nuevo director deportivo, Jorge Mendoza, tuvo claro que debía ser quien liderase la nave del banquillo para devolver a Don Benito a la categoría nacional.

Trayectoria como técnico

«Si me hubieran dicho algo que tenía que conseguir antes de retirarme, hubiera firmado esta situación. Aunque ya lleve 15 años entrenando, me llega en mi primer año que he podido trabajar en el fútbol sénior, con apenas 32 años», señala Prieto.

A eso, además, añade que se siente muy orgulloso de lo que ha conseguido y que confiaba plenamente en las posibilidades de los suyos. «Sabíamos que para ser campeones iba a ser muy complicado. El Badajoz tiene un equipazo y los números que han hecho son espectaculares, pero lo que se premia es la regularidad. Nosotros hemos sido ese equipo más regular desde el inicio», apostilla.

Y es que el Don Benito se hizo con el liderato en diciembre, poco antes del parón navideño, y desde entonces no lo ha soltado. Todo a pesar de que hace algunas jornadas la renta que tenía respecto al segundo clasificado, el Moralo por entonces, llegó a ser de hasta siete puntos. Una distancia que en el tramo final fue disminuyendo y que el Badajoz incluso llegó a comprometer gracias a una gran racha de los pacenses, por un lado, y a algún tropiezo fuera de casa de los rojiblancos, como la derrota de Villafranca.

Sin embargo, el cuadro rojiblanco, con los ‘Canica’, Jorge Mendoza y compañía ha logrado revertir ese pensamiento instaurado hace algunos años de que lo de fuera era mejor que lo de casa. Este año, en cambio, ha quedado demostrado que los verdaderos artífices de los grandes logros deportivos de un club como el Don Benito bien pueden estar en casa y solo hace falta darles la oportunidad de sacar a relucir su talento.

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Fiesta rojiblanca

La plantilla, cuerpo técnico, directiva y aficionados del Don Benito se dieron cita a última hora de este lunes en el Vicente Sanz para festejar el título liguero y el ascenso a Segunda Federación para posteriormente visitar el consistorio local, desde donde saludaron también a los aficionados saliendo al balcón de la plaza de España. Todo ello para poner la rúbrica a la fiesta del ascenso, pero con la mirada ya puesta en la próxima temporada la nueva categoría.