El 'show' de Laporta en Luz de Gas en la fiesta de celebración de la Liga

Joan Laporta celebró por todo lo alto la 29ª Liga del Fútbol Club Barcelona. El conjunto culé se proclamó campeón con una victoria contra el Real Madrid en el clásico disputado en el Spotify Camp Nou para poner la guinda a una gran temporada y el máximo dirigente acudió a Luz de Gas, su discoteca de referencia, para festejar el éxito del equipo de Hansi Flick.

La entrada de Laporta al emblemático local de la noche barcelonesa estuvo cargada de simbolismo. Al escuchar los primeros acordes del himno del FC Barcelona, el presidente se arrancó a cantarlo a pleno pulmón, con el puño en alto y rodeado de personas ataviadas con camisetas blaugrana.

Descorchó champán y no faltó el inseparable puro de la victoria, imagen que ya forma parte de su particular ritual en las noches de título. Los seguidores culés presentes en la sala lo siguieron en todos los cánticos que lideró. 'Jan' también se desató con el 'Boti, boti, boti, madridista qui no boti' y con el clásico 'Campions'.

La fiesta tuvo el aire inconfundible que acompaña desde hace años las grandes celebraciones del laportismo: brindis, abrazos, canciones coreadas y ese punto entre desinhibición y solemnidad. Rodeado de personas de su máxima confianza, entre ellas el directivo responsable del equipo femenino de fútbol, Xavi Puig, Laporta festejó el título de Liga como un aficionado más.

"Es un espectáculo esto. ¿Que quién lo iba a decir hace dos años? Nosotros. Nosotros lo sabíamos. Estábamos convencidos de que lo haríamos", declaró a SPORT el presidente electo del Barça en su salida de Luz de Gas, pasadas las tres de la madrugada. Visiblemente contento, Laporta saludó a todos los culés que se le acercaron y puso en valor el gran éxito logrado.

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Este lunes, la fiesta de celebración del título de Liga vivirá su segundo episodio: a partir de las 17.00 horas, tendrá lugar la rúa por las calles de Barcelona con inicio y llegada en el Spotify Camp Nou. Aunque los protagonistas serán los futbolistas y Hansi Flick, seguro que Joan Laporta no se pierde la cita y está al lado de la plantilla.