¿Quién es Enrique Riquelme, el empresario con "acento mexicano" al que se refiere Florentino Pérez como aspirante a la presidencia del Madrid?

Uno de los detalles más sorprendentes de la extraña comparecencia de Florentino Pérez ante la prensa fue la referencia a "un empresario del sector de la energía con acento sudamericano que parece que se quiere presentar a las elecciones".

Aunque luego Florentino Pérez matizó que se trata de un "empresario mexicano", quedó en el aire la alusión.

Se trata de Enrique Riquelme Vives, que desde hace años aparece como posible alternativa a Florentino Pérez en el Real Madrid.

Nacido en Cox, Alicante, en 1989, aparece como posible candidato a la presidencia del club blanco.

Es fundador y presidente ejecutivo de Grupo Cox, compañía centrada en agua y energía, especialmente renovables, desalación, reutilización y tratamiento de agua. Cox salió a cotizar en la Bolsa española en noviembre de 2024, según la propia presentación corporativa de la compañía.

Su trayectoria empresarial empezó fuera de España. En 2010 se instaló en Panamá, donde creó Grupo El Sol, vinculado a minería, cemento, infraestructuras y energía. Después dio el salto a Latinoamérica con proyectos renovables en países como Guatemala, Chile, México, Panamá o Colombia. En 2014 fundó Cox Energy, la empresa que le dio notoriedad pública en el sector solar.

Uno de sus movimientos empresariales más relevantes fue la adquisición de activos de Abengoa tras el proceso concursal. En 2023, la justicia adjudicó activos de la antigua multinacional andaluza a Cox Energy, operación que situó a Riquelme en el foco económico nacional.

Su relación con el Real Madrid

Riquelme apareció con fuerza en el escenario madridista en 2021, cuando se especuló con que podía competir contra Florentino Pérez en las elecciones del club. Entonces se presentó como socio del Real Madrid desde hacía más de 20 años y con voluntad de plantear una alternativa, aunque finalmente no dio el paso.

'El País' recogió que en 2021 fue uno de los nombres que expresaron intención de postularse, en un proceso en el que Florentino acabó siendo proclamado sin oposición.

El principal obstáculo para cualquier aspirante es el filtro estatutario. Para presidir el Real Madrid hay que ser español, mayor de edad, estar al corriente de las obligaciones sociales, no estar inhabilitado, no tener cargos en otros clubes, contar con 20 años de antigüedad ininterrumpida como socio y presentar un aval bancario del 15% del presupuesto del club, respaldado con patrimonio personal.

En 2021, ese aval rondaba los 123,8 millones de euros. En el contexto actual, con un presupuesto mucho más elevado, distintos cálculos periodísticos sitúan la barrera del aval por encima de los 170-180 millones de euros, lo que convierte la candidatura en un reto económico y administrativo enorme incluso para grandes fortunas.

¿Quiere presentarse de verdad?

Hasta ahora, ha dejado abierta la puerta a una posible candidatura a la presidencia del Real Madrid. En 2024, Economía Digital publicó que fuentes cercanas a Riquelme descartaban que compitiera contra Florentino para centrarse en su grupo empresarial.

En las últimas semanas han vuelto a aparecer informaciones que le sitúan preparando un equipo o explorando una futura candidatura, incluso con nombres mediáticos como Rafa Nadal en su órbita, pero esas publicaciones deben tratarse como movimientos no oficiales mientras no haya anuncio formal ni convocatoria electoral concreta con candidatura presentada.

Patrimonio y perfil público

Su fortuna también ha ido creciendo en los rankings. Economía Digital, citando la lista de El Mundo, situó su patrimonio en torno a 460 millones de euros, con un incremento muy notable respecto al año anterior. Otros perfiles anteriores lo colocaban en 2023 alrededor de los 160 millones, lo que refleja el salto empresarial de Cox en los últimos ejercicios.

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Por qué su nombre interesa al madridismo

Riquelme encaja en el perfil de posible aspirante por tres razones: es socio antiguo del Real Madrid, tiene capacidad empresarial y ha construido un relato de gestor joven, internacional y vinculado a grandes operaciones corporativas. Pero su gran problema es el mismo que el de cualquier alternativa a Florentino: los requisitos estatutarios, el aval, la falta de estructura política dentro del club y el hecho de competir contra un presidente con un control institucional muy fuerte.