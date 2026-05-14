Los extremos de calor amenazan el Mundial: hasta una cuarta parte de los partidos se disputarán con "temperaturas límite"

Las altas temperaturas y los elevados índices de humedad previstos para este verano podrían poner en riesgo el Mundial de Fútbol que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canada y México. Un análisis científico de la plataforma World Weather Attribution (WWA) afirma que hasta una cuarta parte de los partidos de esta competición podrían jugarse en condiciones "límite" para el cuerpo humano. Y esto, afirman los expertos, supone un riesgo tanto para los jugares como la afición ya que, en algunos casos, se espera que la sensación térmica durante los partidos se acerque a los 40 grados. En el caso de la selección española, según apuntan los modelos, hay al menos dos encuentros que los que se podrían experimentar condiciones climáticas extremas.

Hay al menos 26 partidos en riesgo de altas temperaturas entre los que destacan una decena que tendrán lugar en estadios sin aire acondicionado

El análisis, publicado este jueves, presenta una predicción sobre las "condiciones ambientales de riesgo" en las distintas ciudades donde se disputarán los partidos del Mundial. En concreto, se analiza la posibilidad de que se alcancen escenarios en los que la combinación de calor y humedad puedan afectar a la capacidad del cuerpo de recular su temperatura interna y, con ello, puedan ocasionar problemas de salud importantes tanto en los deportistas como en los aficionados. Según afirman los expertos, el escenario que más preocupa es el que se podría dar en ciudades del sur de Estados Unidos ya que, tal y como indican los pronósticos, la combinación de calor y humedad de estos lugares podría dar lugar a una sensación térmica extrema. En puntos como Houston, Dallas y Miami se esperan temperaturas por encima de los 30 grados que, en la práctica, podrían respirarse como si estuvieran a casi 40.

Riesgo de calor extremo

De los 104 partidos previstos durante la competición, hay al menos 26 con altas probabilidades de disputarse con temperaturas por encima de los 26 grados. De estos, casi una decena se jugarán en estadios sin aire acondicionado. Los modelos también señalan cinco partidos donde los termómetros podrían rozar los 30 grados y sensaciones térmicas cercanas a los 40. Entre ellos destaca el encuentro entre España y Arabia Saudí previsto para el 21 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. O el partido entre Países Bajos y Túnez del 25 de junio en el Kansas City Stadium, que según este estudio casi roza el 10% de probabilidades de ser aplazado por exceso de calor. El análisis también señala varios encuentros con un "elevado riesgo térmico" en los estadios de Houston y Dallas durante las rondas eliminatorias finales del Mundial y, sobre todo, el partido final de esta competición.

Preocupa el encuentro entre España y Arabia Saudita previsto para el 21 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, donde podrían registrarse temperaturas muy elevadas

La última vez que se jugó un Mundial en el norte del continente americano fue en 1994. El informe señala que desde entonces, en apenas 30 años, el cambio climático ha aumentado de forma drástica el riesgo de condiciones climáticas extremas durante este encuentro. La explicación es clara. Los análisis constatan que el avance del calentamiento global no solo ha aumentado la temperatura media que se respira durante los partidos sino que, además, hace más probable la llegada de olas de calor durante los días en los que se celebra esta competición deportiva que, tradicionalmente, tiene lugar durante el verano. "Si queremos seguir disfrutando del fútbol de forma segura vamos a tener que empezar a hablar de clima, de adaptación y de dejar de quemar combustibles fósiles", afirman los especialistas tras la publicación de este trabajo.

Medidas de adaptación

Estos datos invitan a reabrir el debate sobre cómo seguir celebrando este tipo de eventos deportivos en un mundo cada vez más alterado por el cambio climático. En este sentido, los expertos sugieren cambiar el calendario de las competiciones para esquivar los meses más cálidos del año, tal y como se hizo en Catar. También se recomienda esquivar aquellos estadios que no cuenten con medidas de refrigeración suficientes y que estén más expuestos al calor. También son muchas las voces que, en pro de la causa, afirman que los propios equipos deberían mostrarse más comprometidos tanto con la adaptación climática como, en general, con la lucha medioambiental para evitar que las temperaturas sigan subiendo.

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Los expertos sugieren cambiar las fechas de las competiciones, esquivar los estadios más calurosos y acelerar las medidas de adaptación

La visión de un Mundial marcado por el calor extremo podría, según algunos expertos, servir de voz de alarma para concienciar sobre la crisis climática y sobre la necesidad de tomar medidas urgentes. "En el año 2022, Kylian Mbappé y el entonces entrenador del PSG, Christophe Galtier, se rieron de la propuesta de desplazarse en tren de París hasta Nantes para jugar un partido para así emitir menos que desplazándose en avión. Espero que disfruten en los partidos del Mundial, y ojalá este evento contribuya a que se tomen medidas para frenar el creciente peligro que supone el cambio climático", reflexiona Víctor Resco de Dios, profesor de Ingeniería forestal y Cambio global de la Universidad de Lleida e investigador de Agrotecnio, en declaraciones al Science Media Center.

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