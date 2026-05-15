El Don Benito hace oficial la continuidad de José Carlos Prieto al frente del banquillo

La primera piedra para la construcción del nuevo Don Benito de Segunda Federación ya está puesta. Se trata del técnico José Carlos Prieto 'Canica', cuya continuidad ha sido anunciada este viernes para comenzar a conocer los primeros nombres del nuevo proyecto del conjunto calabazón de cara a la próxima temporada tras el reciente ascenso de categoría.

Prieto se hizo cargo de las riendas del banquillo del equipo de su localidad natal en enero de 2025, tras la destitución de Juan Marrero, por los malos resultados que arrastraba el equipo en el grupo cuarto de la Segunda Federación. Una difícil tarea que sin embargo no impidió que el club decidiera darle la oportunidad desde el inicio y confiarle el proyecto en Tercera Federación con el único objetivo de devolver al equipo a la Segunda Federación.

El técnico calabazón ha dirigido desde enero de 2025 más de medio centenar de encuentros y ha conseguido un meritorio ascenso de categoría, por lo que la próxima temporada será la primera en la que podrá empezar en dicha categoría desde el inicio.

Otras renovaciones

En cuanto a los primeros movimientos de la confección de la plantilla, el club ya anunció semanas atrás la continuidad de varias figuras. Una de ellas es la del director deportivo, Jorge Mendoza, que renovó por otra temporada.

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Al margen, el club también confirmó la continuidad de otras dos figuras clave en el ascenso como son el portero César Llera y el ariete Nando Copete.