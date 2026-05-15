Martín recuesta su Aprilia sobre la pista de Montmeló y se acerca al récord de inclinación de Márquez

Catalunya, Barcelona, Montmeló, el Circuit empiezan bien, hasta el cielo respetó la primera jornada de entrenamientos del gran premio de casa, aunque no hay garantizado, ni mucho menos, el buen tiempo y la ausencia de lluvia en la jornada de mañana, sábado, cuando se dispute la carrera al ‘sprint’ (15.00 horas DAZN).

La jornada de hoy ha sido de lo más intenso de la temporada, ya que hasta 19 pilotos se han metido en el mismo segundo. Es decir, casi toda la parrilla de MotoGP, desde el 1.38.710 minutos del murciano Pedro Acosta (KTM), que logró el mejor crono, hasta el 1.39.531 del turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha), que acabó en el puesto 19. Más espectáculo aún: se acabó el dominio arrollador de Ducati del 2025 e, incluso, el de Aprilia en este arranque de 2026, pues ha habido cuatro marcas entre los cinco primeros del primer día.

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El ‘tiburón de Mazarrón’ ha liderado la clasificación con su KTM, seguido de la Ducati de Àlex Márquez, ganador el pasado año aquí, en Montmeló, y la también KTM del surafricano Brad Binder, que, por fin, saca la cabeza. Luego han venido la Aprilia de Raúl Fernández, que también ha resucitado en Barcelona, la Honda de Johann Zarco, la ‘Desmo’ de Fabio Di Giannantonio, la Aprilia de Marco Bezzecchi, un líder al que, de momento, se le atraganta Montmeló, la Honda de Joan Mir y, sorprendentemente, las Yamaha de Jack Miller y Fabio Quartararo.

Pedro Acosta (KTM), que sigue persiguiendo su primer triunfo en MotoGP, ha logrado el mejor tiempo en la apertura del GP de Catalunya, donde 19 pilotos están metidos en un segundo y cuatro marcas distintas entre los cinco primeros puestos.

No deja de ser curioso, o sí, que el madrileño Jorge Martín (Aprilia), reciente doble ganador de forma arrolladora en Le Mans y que empezó la jornada estando arriba del todo de la tabla, acabase fuera de la Q1, al terminar el 17º, y tener que pasar mañana por la Q2, donde se disputan los dos puestos que dan acceso a la ‘quali’ en la que se decide el orden de la parrilla de salida de las dos pruebas del GP.

‘Martinator’, que ha recuperado, tras todo un año de sufrimiento, su tremendo y agresivo pilotaje, realizó ayer, en la curva 5 de Montmeló, una de las plegadas más espectaculares de la historia, cuando recostó su Aprilia sobre el piano, rozando con el codo y el hombro izquierdo el asfalto, con una inclinación de 60 grados de inclinación, cierto, aún lejos del récord de Marc Márquez, en octubre de 2019, cuando se tumbó, en Phillip Island (Australia), con su Honda hasta los 70 grados.

"Sí, sí, he hecho ya famosa, legendaria, esa plegada en la curva 5 de Montmeló, que se presta mucho a un gesto así, pero no hago nada especial, es mi pilotaje natural. También toco con el codo y el hombro en la última curva. Hemos dejado ahí una imagen muy llamativa, me gusta". Jorge Martín — Piloto del equipo Aprilia Racing

“Cuando vimos como Jorge tumbaba su moto en esa curva 5, muy propicia para semejante imagen o gesta, decidimos que teníamos que repetir el video varias veces durante la retransmisión, pues es el fiel reflejo, no solo de la agresividad de los actuales pilotos de MotoGP, sino, incluso, sí, claro, de la sofisticación técnica y mecánica de las motos, así como el impresionante agarre que ofrecen los neumáticos Michelin”, comenta Enrique Sierra, realizador de MotoGP de la señal internacional.

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Pese a provocar la imagen más espectacular y llamativa de la jornada (“he hecho famosa esa trazado, esa plegada, pero también toco con el codo y el hombro en la última curva”), Martín estaba algo inquieto por su mal crono “aunque sé cómo solucionarlo y, además, tendré 15 minutos más de entrenamiento que los demás”.

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Sobre, eso, su plegada, ‘Martinator’ recordó que ese es su estilo habitual. “No, no, no siento que esté haciendo algo excepcional, bueno, hombre, sí, no todo el mundo toca con el codo y el hombro, pero para mí es una maniobra muy natural. Lamento que el mono se vaya gastando, arañando, gastando poco a poco porque me obligan a cambiarlo (risas), pero, insisto, cuando disfrutas pilotando te salen esas acciones tan vistosas y llamativas”.

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