Fútbol
Miguel Núñez se convierte en la octava baja para el Extremadura
El Extremadura despide con honores a uno de sus capitanes
Miguel Núñez no continuará en el Extremadura la próxima temporada. El club azulgrana anunció una de las despedidas más dolorosas para la entidad, ya que el futbolista extremeño se había convertido en uno de los capitanes del vestuario y hombre fuerte del club, pese a estar tan sólo dos temporadas en el Francisco de la Hera.
Núñez, que acaba contrato, no entra en los planes deportivos para el proyecto en Primera Federación. Ya había perdido peso esta campaña con la irrupción de Luis Nicolás en el pivote defensivo, un futbolista con el que mantiene una relación excepcional. El propio Núñez ayudaba a Luis Nicolás a ganar experiencias sobre el césped en cada entrenamiento, lo que dice mucho también del compañerismo del jugador de Siruela.
Núñez se convierte así en la octava baja del Extremadura para su nuevo proyecto. De hecho, aunque no está confirmado, el jugador sopesa incluso la posibilidad de dejar el fútbol a sus 38 años e iniciar una carrera profesional vinculada también al deporte. Núñez ha jugado durante muchas temporadas en Segunda. n
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